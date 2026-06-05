Даша Квиткова 'по-простому' отгуляла девичник перед свадьбой со звездой 'Динамо'. Фото

Украинская блогер Даша Квиткова отпраздновала девичник перед тем, как официально связать себя узами брака с полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Она провела важный день в компании самых близких подруг, не устраивая пышной вечеринки.

Видео дня

В своем Instagram Квиткова обнародовала серию кадров, где можно увидеть, что они с приятельницами были одеты в белые футболки с забавными принтами: на одежде звезды праздника изображено селфи с любимым, а у других гостей фотографии с инфлюенсером. Комфортный образ блогер дополнила символическим элементом – фатой.

"Моя эра невесты. Какую безумную роль в нашей жизни играют люди", – написала интернет-знаменитость.

Девичник прошел на живописной локации у озера. Подруги подарили Даше Квитковой кучу эмоций, ведь устроили сюрприз, распечатав черно-белые фотографии Владимира Бражко, которыми прикрыли свои лица и весело танцевали.

Важной составляющей праздника стал и тематический торт. Десерт был задекорирован кремом разных цветов, бантиками, небольшими диско-шарами и фотографией Даши Квитковой.

Кадры с девичника блогера вызвали бурную реакцию в сети. Подписчики Даши Квитковой не скрывали восторга от камерного празднования с невероятной атмосферой и без лишней роскоши:

"Так душевно, я не могу".

"Именно люди задают настроение и делают праздничную атмосферу. Друзья очень важны в нашей жизни и такие теплые отношения добавляют много энергии и вдохновения! Счастья вам всем".

"Вау, поздравляю! Это я понимаю девичник – "по-простому", без этой показухи, "вылизанных" картинок и "инстаграмного" пафоса. Жизненно и по-настоящему, ни с кем не меряясь стоимостью вечеринки и количеством приглашенных блогеров-миллионников".

"Поздравляем, рады за вас".

Напомним, что ранее Даша Квиткова подчеркивала: не планирует делать публичной свою свадьбу с Владимиром Бражко. Она хочет сохранить важный момент для себя и близких, поэтому не будет распространять в социальных сетях фотографии или видео с празднования.

"Мы хотим, чтобы это осталось нам. Просто хочу сделать фото в ретро-стиле. И видео не будет. У меня же есть видео с предложением, но я его не выкладывала, потому что это личное", – отметила блогер.

Инфлюенсер не раскрыла точную дату свадьбы со звездой "Динамо", однако известно, что церемонию влюбленные хотят устроить в теплое время года. Пара уже даже выбрала локацию, где состоится праздник.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Никита Добрынин отреагировал на помолвку Даши Квитковой и признался, что думает о ее женихе, который живет с их сыном.

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