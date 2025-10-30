Квартира за $100 тыс. под Киевом: где живет звезда 'Женского Квартала' Марта Адамчук. Фото

Украинская певица и участница "Женского Квартала" Марта Адамчук показала свою роскошную квартиру, которая расположена в селе Козин Обуховского района. Исполнительница поделилась, что раньше жила в Киеве, однако перед карантином приобрела недвижимость за пределами столицы стоимостью 100 тысяч долларов.

Артистка стала обладательницей двухкомнатной квартиры, площадь которой составляет 123 квадратных метра. Экскурсию своим жильем она провела для проекта "По хатах".

Марта Адамчук полностью завершила ремонт в недвижимости в 2021 году. В интерьере она отдала предпочтение светлым тонам, а также сосредоточила внимание на том, чтобы оставить как можно больше свободного пространства.

В квартире звезды "Женского Квартала" очень большая кухня. В комнате расположена светлая мебель, а интересного акцента добавляет узор мрамора на плитке. Марта Адамчук довольно интересно задекорировала холодильник, ведь прикрепила на него много памятных фото.

Кухня в недвижимости артистки объединена с гостиной. Там можно увидеть диван с мягкими подушками, два небольших стола и телевизор. На стене в этой комнате исполнительница повесила несколько своих фотографий.

Имеет исполнительница и собственную гардеробную, где хранит свою одежду и обувь. Как отметила Марта Адамчук, эта комната не слишком большая, поэтому ей не удается разместить там все вещи.

В интерьере спальни звезды "Женского Квартала" есть несколько интересных акцентов. Первый – красный комод, который стоит под светлой стеной, второй – голубые обои с изображением деревьев возле кровати. Из окна открывается красивый вид на реку, однако, по словам Адамчук, это скоро изменится, ведь напротив ее дома построят коттеджи.

Есть в квартире певицы и гостевая комната. Марта Адамчук сейчас использует помещение как склад, ведь хранит там различные вещи и подарки от фанатов. В гостевой расположен белый диван, синтезатор и шкаф.

У недвижимости артисты довольно просторная ванная комната, которая разделена на две зоны. В одной части расположен унитаз и умывальник, а в другой – душевая кабина.

