Ахтем Сеитаблаев показал свою трехкомнатную 'холостяцкую' квартиру, которую снимает за 20 тыс. грн в доме партийного руководства 80-х. Фото

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые показал, где живет в Киеве. Звезда арендует просторную трехкомнатную квартиру на 11-м этаже дома, который в 70-80-х годах возводился для партийного руководства.

Видео дня

Помещение он снял примерно за месяц до начала полномасштабного вторжения и ежемесячно платит за аренду 20 тыс. грн. Собственного жилья в столице Сеитаблаев пока не имеет. Об этом режиссер рассказал в проекте "По домам".

В гостиной создана атмосфера настоящего кинотеатра. Там стоит большой диван, несколько удобных кресел, проектор и мощная акустическая система. Именно здесь Ахтем проводит вечера за просмотром кино или общением с друзьями. Для него важно ощущение пространства, которое дает эта комната.

Не меньшего внимания заслуживают личные детали интерьера. На холодильнике и полках можно увидеть многочисленные фото с семьей, детьми и коллегами, а также подарки от близких.

Кухня в квартире небольшая, но Сеитаблаев признается, что это его мало волнует – он редко готовит. Чаще всего ограничивается простой яичницей или же заказывает блюда из ресторанов.

"Вы попали точно в квартиру холостяка, который не так часто убирается", – иронизирует актер.

Есть в квартире и определенные недостатки. В частности, отсутствие балкона создает дискомфорт, ведь режиссер курит. Впрочем, большие панорамные окна с видом на Киев компенсируют этот минус: из квартиры открывается вид на Родину-Мать, Киево-Печерскую лавру, Южный мост и "Мистецький арсена".

Сеитаблаев сам заботится о чистоте дома. Клининг-сервис он не заказывает, хотя и признает, что убирает нечасто.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "1+1" Маричка Падалко провела экскурсию по своему загородному дому за $90 тысяч, который построили с нуля. В 2006 году она с мужем приобрела этот участок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!