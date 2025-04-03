Кулеба с любимой показали, какой подарок Зеленские сделали им на Новый год: ему нашлось место на кухне

Бывший Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его возлюбленная Светлана Павелецкая показали свою квартиру, и внимание ведущей привлек интересный предмет, украшающий кухню. Во время демонстрации серванта со стеклянной посудой попали в кадр роскошные бокалы от украинского бренда GUNIA Project, которые пара получила в подарок от президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской на Новый год.

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Этот подарок пара показала в программе "По хатам". На видео видно, что в квартире экс-министра уделяют внимание деталям интерьера. В серванте аккуратно расставлена коллекция стеклянной посуды разных цветов и форм, а среди них подарок от Зеленских. Синие бокалы гармонично вписались в стиль кухни и стали частью ее эстетики.

Такой жест со стороны Зеленских свидетельствует не только об уважении, но и о поддержке украинских производителей, ведь GUNIA Project – это известный бренд, популяризирующий национальные традиции через современный дизайн и являющийся одним из самых любимых брендов президентских супругов.

Особенность этого бокала состоит в том, что он изготовлен из гутного стекла – старинной технологии стеклоделия, предусматривающей ручную работу мастеров. Это означает, что каждое изделие уникально и имеет свои индивидуальные особенности. Синие бокалы от GUNIA отличаются изящным дизайном, что делает их не просто элементом посуды, а настоящим искусством.

Кроме роскошного вида, стоимость таких бокалов также достаточно высока. Цена одного такого изделия составляет 2400 гривен, что подчеркивает его статусность и эксклюзивность.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала свою роскошную квартиру в центре Киева. Стоимость квадратного метра этой недвижимости составила 4500 долларов. Квадратура квартиры достигает 78 квадратных метров, из-за чего за жилье пришлось заплатить более 350 тысяч долларов.

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