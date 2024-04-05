Куда исчезли и как выглядят звезды сериала 'Спасатели Малибу'. Фото тогда и сейчас

Вскоре исполнится 35 лет с тех пор, как на экраны вышел культовый сериал "Спасатели Малибу". В далеком 1989 году проект приковал к экранам миллионы зрителей и попал в "Книгу рекордов Гиннеса" как ТВ-шоу, что имеет больше всего просмотров за всю историю своего существования (более 1,1 млрд зрителей).

Актеры сериала за это время исчезли из инфоповестки: кто-то сменил профессию, а кто-то вышел на пенсию. OBOZ.UA решил рассказать об исполнителях главных ролей у "Спасателях Малибу" больше.

Билли Уорлок сыграл роль Эдди Крамера и прославился на весь мир. Однако 17 лет спустя он решил сменить солнечный Лос-Анджелес на снежное Колорадо и переехал с семьей. В свои 63 года актер ведет немедийную жизнь. В одном из последних интервью он сказал: "Сейчас я работаю в лыжной школе руководителем детского отделения".

Ясмин Блит стала известна благодаря роли Кэролайн Голден, которая должна была стать эпизодической. Тем не менее, талант актрисы позволил ей задержаться в шоу до 1997 года, после чего в жизни артистки появились наркотики.

В результате неудачной борьбы с гибельной привычкой в реабилитационных центрах она попала в ДТП под препаратами. Этот момент стал переломным в жизни звезды. Сейчас Ясмин Блит снова вернулась в актерство.

Американец Паркер Стивенсон, воплотивший на экране Крейга Помероя, так и остался актером одной роли. У него было много драмы в личной жизни – развод, выкидыш жены, усыновление детей – но в конце концов Паркер нашел любовь и посвятил жизнь фотографированию.

После выхода "Спасателей Малибу" Памела Андерсон стала одним из главных секс-символов киноиндустрии. Пышногрудая красотка была моделью Playboy, появлялась в эпизодах таких популярных кинолент, как "Не называй меня малышкой", "Скуби-Ду", "Очень страшное кино 3", а также сериалах "Няня", "Клава, давай!", "8 простых правил для моей дочери-подростка" и т.д. Она до сих пор желанная гостя на всех голливудских мероприятиях, но уже не снимается.

Дэвид Хассельгофф уже в почтенном возрасте – после 70 – ушел на пенсию. С 1989 года он начал сниматься в популярном телесериале в роли Митча Бьюкеннона, а позже решил связать жизнь с музыкой и стать певцом. Карьера артиста не удалась, но до 2023 года он иногда появлялся на экране.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились звезды сериала "Девушки Гилмор". Последняя серия вышла в эфир около 16 лет назад, и многих актеров сейчас просто не узнать.

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