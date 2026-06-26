Куда исчез кумир миллионов украинцев Василий Васильцив, которого "поймали" на вокзале и отправили на фронт

26 июня музыканту и поэту Василию Васильциву, который прославился как первый украинский музыкальный "интернет-мем", исполнилось 39 лет. В 2004 году он покорил публику треком-благодарностью исполнительнице Руслане Лыжичко за победу на Евровидении, а после этого выпустил несколько вирусных хитов.

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Нестандартные музыкальные работы артиста в некотором роде возрождали атмосферу рок-концертов 90-х, поэтому его уверенно называли кумиром миллионов украинцев. Однако со временем жизнь Васильцива изменилась: он стал редко появляться публичном пространстве, а после начала большой войны пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Как сложилась судьба артиста, читайте в материале OBOZ.UA.

Василий Васильцив начал заниматься творчеством с шести лет, выступая в хоре Sol anime. Он учился во Львовском музыкальном колледже имени С. П. Людкевича на отделении "Музыкальное искусство эстрады", а позже получил экономическое образование. С 2001 года Васильцив писал композиции и даже выпускал сборники песен, но настоящую популярность обрел благодаря распространению треков "Дякую, Руслано!" и "Кальмар сушений" на платформе для ведения блогов.

Еще большую известность артисту принесла группа Esthetic Education. В 2006 году коллектив посвятил коллеге по цеху трек Vasil Vasyltsiv, который даже вошел в музыкальный сборник Werewolf. Впоследствии Василий Васильцив выпустил несколько лицензионных альбомов, начал давать концерты и нередко становился гостем популярных телевизионных программ.

Однако постепенно его безумная популярность начала угасать. В одном из интервью он рассказал, что, несмотря на исчезновение из публичного пространства, не перестал писать песни, но немного сместил акценты в своей деятельности. В 2017 году он готовил диссертацию по информационным технологиям, параллельно учился в Национальном институте стратегических исследований и работал маркетологом.

Что интересно, Василий Васильцев всегда интересовался новейшими технологиями, поэтому даже строил отношения с девушкой через Skype. Артист рассказывал: "Она была украинкой, но жила в Санкт-Петербурге. Потом она вернулась в Ужгород, и мы познакомились с ней уже лично. Что я скажу – фактически, все так же, как и по Skype. Только в Skype нельзя двигаться, да и разрешение хуже".

Однако, когда Васильцев все же захотел снять клип на свой трек, он не боялся выходить за рамки. Артист рассказывал, что мог спокойно подойти к людям посреди улицы с просьбой сняться в его клипе, а бек-вокалисток мог находить через OLX.

Начало большой войны внесло серьезные изменения в жизнь Василия Васильцива. В 2023 году его "поймали" представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, поэтому он пошел на фронт.

"Служу с 11 августа 2023 года. Меня поймали на вокзале. Мне не сиделось во Львове, поэтому я решил путешествовать по Украине. Поехал в город Хуст Закарпатской области. Не успел выйти в город, как меня попросили пройти для уточнения данных", – поделился артист.

Как подчеркнул Васильцив, он никоим образом не пытался уклониться от мобилизации, ведь понимает, что наша страна победит в войне, если как можно больше людей будут прилагать к этому усилия. Музыкант отметил, что служит в Сухопутных войсках.

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