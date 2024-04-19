Евровидение 2024 года. Букмекеры назвали десятку победителей первого полуфинала: у Украины почти 100% шансы

Первый полуфинал Евровидения 2024 состоится 7 мая в городе Мальмё, Швеция, и именно тогда на большой сцене выступят украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil. Букмекеры, уже определившиеся с вероятными лидерами голосований, прогнозируют украинкам выход в финал с почти 100% вероятностью.

Насколько высокими результататами пока может похвастаться только Хорватия. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Как известно, после выступления в первом полуфинале из 15 участников дальше пройдут только 10. В настоящее время аутсайдерами, если ориентироваться на ставки букмекеров, являются Исландия, Молдона, Азербайджан, Португалия и Словения.

По состоянию на 19 апреля писок лидеров выглядит так:

Хорватия – 96%

Украина – 96%

Литва – 94%

Финляндия – 92%

Люксембург – 83%

Кипр – 78%

Польша – 77%

Сербия – 73%

Ирландия – 67%

Австралия – 55%

Пока полуфиналы не состоялись, еврофанам приходится только гадать, кто войдет в пятерку лидеров во время масштабного песенного шоу в этом году. Кому прогнозируют победу и на каком месте может оказаться Украина – читайте по ссылке.

Кстати, в этом году правила конкурса несколько изменятся. В частности, нововведение коснется жеребьевки финалистов.

Ранее OBOZ.UA писал, что стала известна стоимость билетов на шоу в Мальмё, Швеция. Посмотреть на выступления всех участников вживую можно, заплатив от 145 шведских крон (примерно 525 грн).

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