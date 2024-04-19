Евровидение 2024 года. Букмекеры назвали десятку победителей первого полуфинала: у Украины почти 100% шансы
Первый полуфинал Евровидения 2024 состоится 7 мая в городе Мальмё, Швеция, и именно тогда на большой сцене выступят украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil. Букмекеры, уже определившиеся с вероятными лидерами голосований, прогнозируют украинкам выход в финал с почти 100% вероятностью.
Насколько высокими результататами пока может похвастаться только Хорватия. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.
Как известно, после выступления в первом полуфинале из 15 участников дальше пройдут только 10. В настоящее время аутсайдерами, если ориентироваться на ставки букмекеров, являются Исландия, Молдона, Азербайджан, Португалия и Словения.
По состоянию на 19 апреля писок лидеров выглядит так:
Хорватия – 96%
Украина – 96%
Литва – 94%
Финляндия – 92%
Люксембург – 83%
Кипр – 78%
Польша – 77%
Сербия – 73%
Ирландия – 67%
Австралия – 55%
Пока полуфиналы не состоялись, еврофанам приходится только гадать, кто войдет в пятерку лидеров во время масштабного песенного шоу в этом году. Кому прогнозируют победу и на каком месте может оказаться Украина – читайте по ссылке.
Кстати, в этом году правила конкурса несколько изменятся. В частности, нововведение коснется жеребьевки финалистов.
Ранее OBOZ.UA писал, что стала известна стоимость билетов на шоу в Мальмё, Швеция. Посмотреть на выступления всех участников вживую можно, заплатив от 145 шведских крон (примерно 525 грн).
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