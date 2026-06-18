Кто такая Даша Кубик, которая стала ведущей "Фабрики звезд": детство в деревне, переход на украинский и первый миллион в 23 года

18 июня стриминговая платформа SWEET.TV объявила, что ведущей легендарного проекта "Фабрика звезд", которая будет работать в паре с певцом Владимиром Дантесом, стала блогер Даша Кубик. Инфлюенсер известна широкой аудитории своим уникальным юмором, харизмой и талантливым подходом к созданию контента, благодаря чему поднимает настроение каждому зрителю.

Видео дня

В настоящее время TikTok-аккаунт Даши Кубик насчитывает почти два миллиона подписчиков, а ее ролики собирают впечатляющее количество просмотров, однако такой успех сопровождал блогера далеко не всю жизнь. Что известно о творческом пути интернет-знаменитости, читайте в материале OBOZ.UA.

Детство в деревне

Даша Кубик родилась 10 декабря 1998 года в селе Новоборисовка Одесской области. Она росла в простой семье и уже с ранних лет увлекалась творчеством: рисованием, танцами и игрой на фортепиано. Уже тогда начал формироваться неповторимый юмор Кубик, который сегодня стал ее главной "визитной карточкой".

Кстати, блогер довольно хорошо училась в школе, однако во время вручения грамот на торжественных линейках испытывала стеснение. Как признавалась инфлюенсер в проекте "ЖВЛ", причиной неуверенности было не низкое место на олимпиаде, а необычная фамилия – "Кубик", которая не является ее псевдонимом, а указана в паспорте.

Обучение в университете и первые шаги в карьере

Чтобы получить высшее образование, Даша Кубик уехала в Одессу. По словам блогера, для нее было принципиально поступить на бюджет, поэтому ради достижения цели она даже отказалась от желаемой специальности "туризм" и поступила на факультет "пищевых технологий". Однако такое развитие событий сыграло Кубик на руку, ведь она отправила анкету на кастинг в университетский КВН и в итоге попала в одну из команд.

Первые юмористические видео блогер начала снимать в 2019 году. Сначала эта деятельность не приносила ей особого успеха, но в 2021-м ситуация кардинально изменилась. Даша Кубик покорила аудиторию своей оригинальной подачей, а ключевую роль в этом сыграла серия роликов, где она говорила о якобы "чувствах" к российскому певцу Егору Криду.

Видео начали стремительно набирать просмотры, так что уже через год аудитория блогера увеличилась в разы, более того, благодаря этому имиджу в 23 года она заработала первый миллион гривен. Однако 24 февраля 2022 года Кубик убрала из своих соцсетей любые упоминания о путинисте и вообще обо всем русском.

Переход на украинский язык и новые проекты

Начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины кардинально изменило подход интернет-звезды к созданию контента. Даша Кубик принципиально перешла на украинский язык и ни на мгновение не отступала от этой позиции, даже несмотря на волну хейта со стороны некоторых подписчиков.

Блогера стали все чаще приглашать на различные развлекательные шоу, такие как "Лига смеха", Improv Live Show, "Кто сверху?" и другие. Важным моментом в развитии ее карьеры стало присоединение к популярному YouTube-каналу "Львы на джипе" в 2023 году, звездами которого являются Андрей Лузан, Николай Зирянов, Валентин Михиенко и Роман Щербан. Команда создает юмористический контент, а также активно помогает украинским защитникам.

Личная жизнь

Несмотря на широкую известность Даши Кубик и постоянное присутствие в информационном пространстве, она не делится подробностями личной жизни. Это, в свою очередь, часто приводит к тому, что ей приписывают романы с коллегами.

Долгое время ходили слухи, что Даша Кубик встречается с блогером Владом Шевченко. Дело в том, что интернет-персоны часто снимают вместе видео и активно взаимодействуют, поэтому пользователи сети якобы заметили между ними "искру". Однако Кубик публично опровергала подобные слухи, подчеркивая: они с Шевченко всего лишь друзья.

Позже пользователи заподозрили, что романтические отношения связывают блогера и Валика Михиенко. Знаменитости некоторое время подогревали эти слухи в различных шоу "Львов на джипе", более того, у них была довольно интересная договоренность.

"У нас с ним есть договоренность. Если он не женится до 40 лет, а я – до 30, то мы на сто процентов поженимся", – делилась блогер.

Однако никакой любовной истории между коллегами не зародилось. Недавно Валик Михиенко сыграл свадьбу, тогда как Даше Кубик уже приписали роман с певцом ALEKSEEV (Никитой Алексеевым).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о личной жизни Владимира Дантеса, которую он держит в секрете после расставания с Кацуриной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!