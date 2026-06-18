Слухи не подтвердились! Стало известно имя ведущей "Фабрики звезд": и это не Даша Квиткова

Стриминговая платформа SWEET.TV определилась с именем ведущей проекта "Фабрика звезд". Ею стала популярная блогер и актриса Даша Кубик.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников, а впоследствии информацию официально подтвердила пресс-служба компании. Интересно, что накануне в СМИ и соцсетях активно обсуждали другую возможную кандидатуру на эту должность – блогера Дашу Квиткову. Слухи не подтвердились: пару Владимиру Дантесу на "Фабрике звезд" составит другая известная инфлюенсер.

Похоже, SWEET.TV решил превратить анонс команды обновленной "Фабрики звезд" в интригующий сериал, который зрители будут разгадывать серия за серией. По информации компании, каждый четверг они будут раскрывать новые имена тех, кто будет стоять за созданием одного из самых ожидаемых музыкальных проектов. Ранее был объявлен первый ведущий проекта – Владимир Дантес. А теперь раскрыта еще одна карта: второй ведущей шоу стала Даша Кубик. В новой роли она станет хозяйкой за кулисами проекта: будет общаться с участниками в самые откровенные и эмоциональные моменты, помогать им привыкнуть к новой жизни и показывать всеё то, чего не видят телекамеры во время эфиров.

"То, что именно SWEET.TV возвращает "Фабрику звезд", – лучшее, что могло случиться с этим легендарным проектом. Платформа готовит поистине масштабное шоу с большим количеством новых форматов, где цифровые технологии будут играть ключевую роль. Проект будет работать в режиме нон-стоп, а зрители смогут следить за участниками не только во время еженедельных эфиров, но и практически ежедневно – через Reels, TikTok и эксклюзивный контент. Как блогеру, мне кажется, что именно за такими форматами будущее. И я очень рада стать частью этой новой цифровой эпохи украинского шоу-бизнеса", – отметила Даша.

На вопрос OBOZ.UA, какой главный совет она дала бы будущим участникам "Фабрики звезд", блогер с миллионной аудиторией Даша Кубик ответила: "Мой главный лайфхак предельно прост: будьте собой и не пытайтесь играть чью-то роль. Современный зритель, особенно в цифровом пространстве, мгновенно чувствует фальшь. "Фабрика" предоставит каждому участнику колоссальную медийную поддержку и площадку для старта, но то, как вы этим воспользуетесь, зависит от вашей искренности. Не бойтесь быть странными, смешными, показывать настоящие эмоции. Люди влюбляются не в безупречно отретушированные образы, а в живые личности. Именно искренность сегодня становится главной валютой в соцсетях, а не идеальная картинка".

"Поэтому мой совет всем будущим участникам: расслабьтесь, получайте удовольствие от процесса, не бойтесь проявлять себя и позволяйте людям увидеть вашу настоящую личность. А еще обязательно следите за соцсетями SWEET.TV и "Фабрикой звезд", потому что там будет очень много горячего и эксклюзивного контента", – добавила Даша Кубик.

Обновленная "Фабрика звезд" будет выходить в формате, который объединит еженедельные телевизионные выпуски с непрерывной жизнью проекта в цифровом пространстве. Таким образом, шоу не будет ограничиваться только эфирами: зрители смогут почти ежедневно следить за творческим и личным путем участников, видеть их переживания, подготовку к выступлениям и моменты, которые остаются за кулисами. Все самые важные новости, эксклюзивные видео, закулисные истории будут доступны на официальных страницах проекта, создавая эффект полного погружения в жизнь новой "Фабрики звезд".

""Фабрика звезд" – это прежде всего смелость, мечты и новые имена. Мы стремимся к тому, чтобы в украинском медиапространстве появлялись новые таланты и рождались новые звезды. Этот проект объединяет два поколения: миллениалов, которые много лет ждали возвращения легендарного шоу, и зумеров, для которых "Фабрика" может стать первой большой площадкой для самореализации и стартом большой карьеры. Именно поэтому среди ведущих – Владимир Дантес, один из самых успешных выпускников проекта, и Даша Кубик – представительница нового цифрового поколения и одна из самых влиятельных украинских контент-креаторов", – поделился руководитель Big Entertainment Shows, SWEET.TV Originals Владимир Завадюк.

Также сегодня SWEET.TV объявил о дополнительной возможности для будущих участников "Фабрики звезд". Уже на этапе кастинга претенденты смогут получить прямой пропуск в следующий раунд отбора. Такой шанс получат пять кандидатов, чьи видео в соцсетях наберут наибольшее количество лайков и репостов. Подробные условия участия и критерии отбора уже опубликованы на официальных страницах "Фабрики звезд".

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