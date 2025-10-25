Кто покинул 'МастерШеф 16' в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда 'Холостяка 13'

В субботу, 25 октября, вышел десятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", который принес неожиданное решение судей. После очередной "битвы черных фартуков" проект покинули аж две участницы: Алина Пухальская – девушка, известная украинцам по проекту "Холостяк 13", и Людмила Шевчук. Они не справились с последним заданием и не смогли убедить Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую в своих кулинарных мастерствах.

Традиционно, черные фартуки получили те аматоры, которые показали самые слабые результаты в основных конкурсах недели: угощение участников прошлых сезонов изысканными блюдами под руководством победителей прошлых сезонов и блюдо из одинаковых для всех участников ингредиентов. Вследствие значительных ошибок аж шестеро участников надели черные фартуки. OBOZ.UA следил за событиями.

Однако только четверо вернули себе свои белые фартуки.

Во время "битвы черных" участникам пришлось приготовить основное блюдо из морепродуктов и с двумя условиями, среди которых были, например, запрет пользоваться духовым шкафом, запрет на жарку и запрет на пользование девайсной кладовой.

Алина Пухкальская имела запрет на термическую обработку продуктов и запрет на пользование плитой, а готовить пришлось морских ежей.

Она их подала в сыром виде с перепелиным желтком, устрицами и двумя видами соусов. Из-за того что девушка не использовала кулинарную логику и почти не прилагала силы для приготовления, судьи даже не пробовали "блюдо".

Людмила Шевчук имела запрет на использование электрических приборов и запрет заходить в девайсную кладовую, а готовить надо было бейби-осьминогов.

Она решила сделать ризотто с морепродуктами. Но из-за того, что накануне "искала" рецепты в чате GPT, он ей предложил неудачные сочетания и процессы приготовления. Судьи раскритиковали ее кулинарные идеи, рассыпчатый рис, и отсутствие, например, сыра в ризотто, что является крайне необходимым.

