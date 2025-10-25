УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кто покинул "МастерШеф 16" в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда "Холостяка 13"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Кто покинул 'МастерШеф 16' в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда 'Холостяка 13'

В субботу, 25 октября, вышел десятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", который принес неожиданное решение судей. После очередной "битвы черных фартуков" проект покинули аж две участницы: Алина Пухальская – девушка, известная украинцам по проекту "Холостяк 13", и Людмила Шевчук. Они не справились с последним заданием и не смогли убедить Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую в своих кулинарных мастерствах.

Видео дня

Традиционно, черные фартуки получили те аматоры, которые показали самые слабые результаты в основных конкурсах недели: угощение участников прошлых сезонов изысканными блюдами под руководством победителей прошлых сезонов и блюдо из одинаковых для всех участников ингредиентов. Вследствие значительных ошибок аж шестеро участников надели черные фартуки. OBOZ.UA следил за событиями.

Кто покинул "МастерШеф 16" в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда "Холостяка 13"
Кто покинул "МастерШеф 16" в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда "Холостяка 13"

Однако только четверо вернули себе свои белые фартуки.

Во время "битвы черных" участникам пришлось приготовить основное блюдо из морепродуктов и с двумя условиями, среди которых были, например, запрет пользоваться духовым шкафом, запрет на жарку и запрет на пользование девайсной кладовой.

Алина Пухкальская имела запрет на термическую обработку продуктов и запрет на пользование плитой, а готовить пришлось морских ежей.

Она их подала в сыром виде с перепелиным желтком, устрицами и двумя видами соусов. Из-за того что девушка не использовала кулинарную логику и почти не прилагала силы для приготовления, судьи даже не пробовали "блюдо".

Кто покинул "МастерШеф 16" в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда "Холостяка 13"

Людмила Шевчук имела запрет на использование электрических приборов и запрет заходить в девайсную кладовую, а готовить надо было бейби-осьминогов.

Она решила сделать ризотто с морепродуктами. Но из-за того, что накануне "искала" рецепты в чате GPT, он ей предложил неудачные сочетания и процессы приготовления. Судьи раскритиковали ее кулинарные идеи, рассыпчатый рис, и отсутствие, например, сыра в ризотто, что является крайне необходимым.

Кто покинул "МастерШеф 16" в десятом выпуске: сразу две участницы, среди которых звезда "Холостяка 13"

Ранее OBOZ.UA писал: Россия разрушила дом участницы "МастерШеф 16" в исторической части Одессы. К счастью, ее маме, которая находилась дома, удалось спастись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!