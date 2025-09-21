Россия разрушила дом участницы 'МастерШеф 16' в исторической части Одессы. В каком состоянии жилье сейчас

Участница кулинарного шоу "МастерШеф 16" Екатерина Дубчак потеряла жилье из-за российского обстрела Одессы. В дом, где была ее квартира, прилетел беспилотник. К счастью, ее маме, которая находилась дома, удалось спастись.

Инцидент произошел еще ночью 10 июня, однако стало известно о нем во время трансляции 5 выпуска "МастерШеф". В ту дату российские оккупанты атаковали Одессу, нанеся удар по меньшей мере десятью дронами-камикадзе.

По словам Екатерины, в жилье попал "шахед", полностью уничтожив часть дома. Больше всего пострадала комната, где спала ее мама – потолок обвалился, а стены и мебель полностью обгорели.

"Пока что нам негде жить. Мой дом сгорел. Мы собираем документы и ждем, что нам скажет комиссия: можно ли восстанавливать дом на том месте, или предоставят какое-то другое жилье", – говорила девушка во время съемок кулинарного шоу.

Сразу после обстрела Екатерина опубликовала в своем Instagram эмоциональное видео, на котором видно, как пылает ее дом.

Путь к восстановлению

На следующий день, 11 июня, девушка с семьей начала разбирать завалы и выбрасывать поврежденные вещи. "Сегодня разбираем завалы, выбрасываем обгоревшие и поврежденные вещи, стекло. Спасибо каждому, кто неравнодушен к нашему горю", – делилась она.

Семья ожидала выводов комиссии, которая должна была решить дальнейшую судьбу дома. "Сейчас мы в ожидании комиссии, которая сообщит нам о дальнейшей судьбе: либо мы сможем отстроить свои дома, либо нас снесут", – написала Екатерина, подчеркивая, что оба решения были бы тяжелыми, поскольку требовали бы значительных финансовых вложений.

Наконец, комиссия дала разрешение на восстановление, но за собственные средства: "Мы подали все необходимые документы на возмещение, их будут рассматривать около трех недель. Когда мы получим все необходимые согласия и разрешения, возможно, если в городском бюджете будут средства, нам возместят убытки. Это может длиться месяцами. А пока нам негде жить".

Не дожидаясь помощи, девушка взялась за ремонт самостоятельно. Она показывала подписчикам, как собственноручно с семьей перекрашивала стены, делала потолок и обшивала его гипсокартоном, красила стены и обрабатывала деревянные рейки, чтобы скрыть пятна от смолы после пожара.

"Я надеюсь только на лучшее! Здесь такая красота намечается!" – писала она, демонстрируя несокрушимый дух.

Детали вражеской атаки 10 июня

По сообщениям городского головы Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОГА Олега Кипера, в результате ночной атаки 10 июня погибли два человека, еще девять получили ранения. Дроны попали не только в жилые дома, но и повредили административную часть одного из роддомов, станцию экстренной медицинской помощи, частную медицинскую клинику, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан. К счастью, в роддоме, несмотря на обстрел, никто не пострадал.

Также задело здание областного Государственного архива. Работники были вынуждены приостановить доступ к документам, пока пиротехники проверяли территорию.

