Ксения Мишина похудела на 12 кг за четыре месяца и раскрыла свой секрет успеха. Фото до и после

Известная украинская актриса Ксения Мишина за четыре месяца похудела на 12 килограммов во время полномасштабной войны и рассказала, как ей это удалось. Звезда призналась, что прошла путь к усовершенствованию фигуры не сама, а с командой грамотных менторов.

Вспоминая свой опыт похудения, актриса поделилась, что в нем нет ничего экстраординарного, однако для успеха нужно изменить мышление. Об этом она рассказала в интервью Алине Шаманской на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причиной того, что украинка так стремительно прибавила в весе, стал стресс из-за развода и полномасштабного вторжения России. В какой-то момент даже ее бывший сделал замечание Мишиной.

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Актриса пересмотрела не только то, что она ест, но и свои психологические привычки. К примеру, она начала различать эмоциональный голод и обычный, когда потребность в вкусностях – это просто реакция организма на то или иное событие.

Между приемами пищи звезда делала по меньшей мере 3-часовой перерыв, а также пила 350 мл. воды каждый день.

Кроме того, она ввела в свою жизнь спортивные тренировки, хотя раньше не любила заниматься спортом. "Я ненавидела спорт и это тоже психологическая история. Я ненавидела, потому что не хотела напрягаться. Но когда ты понимаешь зачем, это уже по-другому работает", – поделилась Ксения Мишина.

Она также поработала над своими вкусовыми рецепторами, "отучив" их от еды с избытком соусов и специй. Через месяц звезда заново раскрыла для себя вкусы пищи. Помогли также медитация и режим питания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина сняла компрометирующий ролик во время отдыха в Карпатах. Среди коттеджей в горной местности она пробежалась, снимая с себя на ходу одежду.

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