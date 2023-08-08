'Что не сделаешь за деньги': Мишина пробежалась голой для рекламы бренда и нарвалась на хейт. Видео

Популярная украинская актриса Ксения Мишина сняла компрометирующий ролик во время отдыха в Карпатах. Посреди коттеджей в горной местности она пробежалась, снимая с себя на ходу одежду. Так, 34-летняя звезда осталась без топа, что вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

Видео дня

Одни фаны оценили смелую выходку артистки, отметив, что такую утонченную и красивую фигуру "грех прятать под одеждой", другие же принялись критиковать знаменитость за неуместность ее обнажения. Видео, которое вызвало дискуссию в комментариях, Мишина разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В начале видео звезда демонстрирует свой аутфит, состоящий из кроссовок, светлых джинсов и укороченного бежевого топа. Она кокетливо смотрит в камеру, а зтем начинает убегать, параллельно снимая с себя верхнюю часть наряда. С обнаженным верхом актриса побежала и дальше, а оператор снимал ее со спины.

Как оказалось, это был рекламный ролик для популярного бренда, с которым сотрудничает "холостячка".

Не всем украинцам понравилась идея с раздеванием, о чем они принялись писать в комментариях под постом актрисы.

"Что не сделаешь за деньги", "Мдаа, от кого-кого, но от Мишиной не ожидала такой рекламы", "Кошмар, зачем вы это делаете", "Честно, ваши видео одно чуднее другого. Отписка", "В следующий раз трусы будут", "У нас война в стране, алло", – пишут это и многое другое подписчики.

Впрочем, многие встали на защиту звезды, посоветовав хейтерам-"моралистам" следит за собой и своим телом, как голым, так и одетым.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина также столкнулась с хейтом в свою сторону из-за отдыха на яхте в Турции, фотографиями с которого она похвасталась в соцсетях. Все бы ничего, вот только в этот день российские оккупанты попали в многоэтажку во Львове, убив 10 человек и разрушив более 200 квартир.

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