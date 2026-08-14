Кристина Соловий, которая изменила Сергею Жадану, дала редкий комментарий о своем загадочном бойфренде

Украинская певица Кристина Соловий приоткрыла завесу личной жизни, которую в последнее время предпочитает держать подальше от глаз публики. Артистка рассказала, что сейчас чувствует себя максимально счастливой рядом с любимым мужчиной, с которым строит отношения уже два года.

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Раскрывать фанатам личность избранника Соловий пока не хочет, лишь заверила, что он никак не связан со сферой шоу-бизнеса. Редкий комментарий об избраннике исполнительница дала для проекта "Ранок у великому місті".

"Все прекрасно, поэтому мало об этом говорю (о нынешних отношениях. – Ред.). Не то чтобы это были мои предрассудки, просто берегу свое. Не хочу привлекать туда лишнюю суету. Мы вместе два года", – рассказала знаменитость.

Напомним, что ранее Кристина Соловий встречалась со старшим коллегой по сцене Сергеем Жаданом. Около года артисты поддерживали интригу вокруг своей личной жизни, ведь никак не комментировали слухи об отношениях, пока в начале 2024-го певица не поставила точки над "і". Соловий подтвердила, что у нее с Жаданом была любовная история, но к тому моменту они уже разошлись.

Как отметила певица, они лично познакомились в феврале 2022 года, когда Жадан пригласил ее на интервью. С того момента между знаменитостями завязались романтическая переписка, которая длилась несколько месяцев. Стоит отметить, что в тот период у Кристины Соловий был бойфренд, а Сергей Жадан был женат.

"Несколько месяцев общение продолжалось в онлайн-формате. Он присылал мне свои стихи и селфи, я отвечала. В офлайн мы перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Поскольку в творчестве я воплощаю свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе (на песню "Юность". – Ред.). На тот момент наши отношения были в самом разгаре. Я просила преподнести это как творческий тандем. Это был космический союз", – рассказывала певица.

Однако счастливого конца эта история не получила – Кристина Соловий влюбилась в другого мужчину. По словам артистки, она не успела рассказать Сергею Жадану о измене, ведь он сам обо всем догадался. Исполнительнице даже было жаль, что ее чувства оказались не такими сильными, как у тогдашнего избранника.

Однако, что интересно, даже после скандального разрыва артисты не избегают взаимодействия друг с другом в сети, хотя и в несколько ироничном формате. В прошлом году Кристина Соловий, продвигая новую работу "Галиция", опубликовала пост, в котором в шутку предложила украинизированный вариант песни Ланы Дель Рей "Cola".

Звезда отметила: "В Украине мы говорим: "Мои слезы на вкус как березовый сок "Галиция"". Сергей Жадан отреагировал на публикацию бывшей возлюбленной короткой фразой: "Так себе". Что именно не понравилось исполнителю – песня Соловий или шутка – неизвестно.

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