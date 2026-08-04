56-летняя Мария Бурмака раскрыла правду о личной жизни, которую держит в секрете, и объяснила, почему ее пугают советские фильмы о "любви"

Народная артистка Украины Мария Бурмака приоткрыла завесу своей личной жизни, которую обычно не выносит на публику. Как рассказала 56-летняя певица, сейчас ее сердце не свободно, однако связывать себя узами брака с партнером она не спешит.

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Знаменитость убеждена: мнение о том, что женщине для счастья нужен мужчина, которое нам годами навязывал, в частности, советский кинематограф, является устаревшим и крайне стереотипным. Правду о личной жизни певица раскрыла в интервью интернет-изданию "Гордон".

Во время беседы с Марией Бурмакой журналисты упомянули опыт ее голливудской коллеги Дженнифер Лопес. После нескольких неудачных браков 57-летняя знаменитость решила отодвинуть личную жизнь на второй план, что, по мнению украинки, вряд ли стало для нее большой проблемой.

"Сильная женщина сама выбирает, как она хочет жить. То есть жизнь вдвоем – это очень большой труд. И если люди в юном возрасте связывают свою судьбу, начинают жить вместе, находят общий язык, могут прожить всю жизнь вместе, как, например, мои родители, то это огромный труд обоих, и они этого хотели. В определенном возрасте ты начинаешь понимать, что жизнь лучше, когда она идет так, как я хочу. Я не знаю Дженнифер Лопес, но мне кажется, что когда у человека есть свое дело, когда у женщины есть ее музыка, есть то, чем она занимается, то это гораздо ценнее и полнее, чем посвящать жизнь человеку, который тебя, возможно, и не понимает", – сказала артистка.

Принципа ставить себя на первое место Мария Бурмака придерживается и в своей личной жизни. По словам певицы, она не испытывает переоцененного многими желания быть все время рядом с любимым мужчиной, ведь максимально комфортно чувствует себя и в одиночестве.

"Я, например, не выставляю напоказ свою личную жизнь, которая у меня есть, но я не хочу, чтобы о ней все говорили. Это мое личное дело, и я не хочу этим делиться. Но это не значит, что я хочу с кем-то вступать в брак. С какого вдруг чуда? Если спросить меня, я не хочу. Мне прекрасно приезжать после концертов, смотреть в окно и быть одной, а проводить время с любимым человеком, когда я этого хочу, а не вдруг в каком-то возрасте пытаться построить совместную жизнь с другим человеком", – подчеркнула звезда.

Кстати, как призналась Бурмака, именно из-за таких стереотипных нарративов ее пугают советские фильмы о "любви". Когда артистка видит, что женщинам внушают идею, будто найти мужчину – чуть ли не цель номер один в жизни, ей становится жутко.

"Мне иногда в YouTube показывают какие-то отрывки из советских фильмов, и я просто хватаюсь за голову, думая, какие шаблоны нам на самом деле вбивали в голову. Это просто такие стереотипы и очень ошибочные установки – найти мужчину, еще что-то в этом роде. Человек, конечно, ищет человека, ему нужен человек, но не стоит связывать свое счастье с тем, что какой-то человек должен быть залогом того, что у тебя это есть", – сказала певица.

Мария Бурмака подчеркнула, что свое счастье нужно искать независимо от кого-либо другого.

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