Кремль его очень ценил: ВСУ ликвидировали российского актера, ставшего оккупантом

Российский каскадер и актер Чингиз Додиев, снимавшийся в пропагандистских проектах и добровольно отправившийся воевать против Украины, погиб на фронте. Оккупанта ликвидировали Вооруженные Силы Украины на Купянском направлении.

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О смерти Додиева сообщили российские СМИ. По их данным, он погиб еще 3 июня, попав под обстрел.

До полномасштабной войны Додиев работал каскадером и выполнял трюки в нескольких российских фильмах и сериалах. Его привлекали к проектам "Майор Гром", "Сонцепек", "Мастер и Маргарита", "Василий Тёркин" и "Наш спецназ". В частности, в то время он занимался армейским рукопашным боем, но, как видим, эти навыки не помогли в реальной войне.

В июле 2023 года россиянин решил сменить съемочную площадку на войну и добровольно подписал контракт для участия в военном вторжении в Украину. Российские СМИ хвастаются, что во время службы он не только воевал, но и занимался творчеством – писал стихи.

В частности, в Кремле его очень ценили. В статусе оккупанта его щедро наградили медалями Жукова, "За боевые заслуги", "За отвагу" и знаком отличия "Участнику "СВО".

Впрочем, многочисленные награды не помогли оккупанту избежать участи тысяч других российских военных, которых Москва отправляет на украинскую землю. Несмотря на весь набор наград, карьера "героя "СВО" завершилась под Купянском.

В России сообщают, что у Додиева остались жена и две дочери.

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