В России на 49-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева, известная в основном эпизодическими ролями в многочисленных местных сериалах, таких как "Интерны" и "Реальные пацаны", а также активной поддержкой российской агрессии против Украины. Причиной смерти стала онкология – по сообщениям российских СМИ, у неё диагностировали рак печени.

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О смерти актрисы сообщил ее знакомый-режиссер Марат Никитин, который попрощался с коллегой в соцсетях. В частности, в российских СМИ ее начали восхвалять после смерти за активную карьеру – за свою жизнь успела сняться более чем в 200 проектах, хотя в основном исполняла второстепенные и эпизодические роли.

В последние месяцы жизни Плетнева боролась с тяжелой болезнью, сильно похудела и почти не появлялась на публике. По данным росмедиа, медики диагностировали у нее рак печени, который и стал фатальным.

Впрочем, украинцам Плетнева запомнилась не творческими достижениями. После начала полномасштабного вторжения России в марте 2022 года она открыто поддержала агрессию Кремля, используя в своих публикациях буквы Z и V символы российской оккупационной армии.

Тогда актриса публично писала "ZдраVстVуйте!", демонстрируя лояльность режиму, который ежедневно приносит смерть и разрушение украинцам.

Сама Плетнева любила рассказывать о своих амбициях стать "культовой фигурой мирового кинематографа", пусть даже посмертно. Правда, мирового признания так и не произошло, а ее карьера осталась преимущественно в рамках российских телесериалов и эпизодических появлений на экране.

Ранее OBOZ.UA также сообщал о смерти другой актрисы сериала "Интерны". Сердце Людмилы Чурсиной, сыгравшей Марину Кисегач, остановилось в 84 года. В свое время она заявляла, что Украина "окрисилась", и поддерживала войну.

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