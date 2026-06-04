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Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,0 т.
Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд
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После смерти легендарного модельера Карла Лагерфельда в 2019 году его бирманская кошка Шупетт должна была остаться обеспеченной на всю жизнь. Дизайнер неоднократно заявлял, что хочет позаботиться о своей любимице даже после смерти, однако спустя шесть лет животное так и не получило обещанных средств.

Как пишут в Independent, сиделка Шупетт Франсуаза Какот сообщила, что наследство, предназначенное кошке, до сих пор остается недоступным. Именно поэтому дело пришлось передать в суд.

Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

Главной проблемой стало французское законодательство. Как объяснил агент кошки Лукас Беруллье, животные не могут получать "прямое" наследство.

"Закон есть закон. Кот не может иметь банковский счет", – сказал он.

Какот, которая раньше работала домохозяйкой Лагерфельда, сейчас самостоятельно содержит кошку и оплачивает все расходы на ее уход.

Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

"Хочу быть абсолютно откровенной: на сегодня мы не получили абсолютно ничего. Учитывая сложность ситуации, мне пришлось нанять дорогих юристов, чтобы оформить наследство на мое имя и обеспечить надлежащее исполнение воли Карла", – заявила она.

По словам женщины, пока продолжаются юридические процедуры, она пытается обеспечить Шупетт привычный уровень жизни – зажиточный, "чтобы Шупетт ничего не хватало".

"Кроме того, что я забочусь о ней, я работаю на полставки, чтобы ее содержать. Она получает всю любовь, внимание и заботу, в которых нуждается", – призналась сиделка.

Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

Шупетт стала частью жизни Лагерфельда в 2011 году и быстро превратилась в одну из его главных муз. Кошка участвовала в рекламных кампаниях, появлялась на обложках журналов и даже до сих пор имеет собственный аккаунт в соцсетях. Сам модельер не скрывал особой привязанности к любимице.

В одном из интервью он заявлял, что Шупетт уже имеет собственное небольшое состояние и что человек, который будет ухаживать за ней после его смерти, "не будет страдать". По информации западных медиа, для жизни кошки могло быть предусмотрено около 1,5 миллиона долларов.

Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

Сегодня Шупетт живет в Париже вместе с Франсуазой Какот. Несмотря на судебные споры вокруг наследства, сиделка уверяет, что кошка получает всю необходимую заботу и внимание.

"Самое главное, что она счастлива, окружена любовью и лаской, и защищена, как и хотел бы Карл. Мы все еще надеемся, что ситуация когда-нибудь разрешится мирным путем", – подчеркнула женщина.

Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

Ранее OBOZ.UA писал, в каких условиях живет Шупетт: кошка ест из фарфоровых тарелок, спит на простынях от Chanel, а переносят ее в корзине Louis Vuitton.

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