Кошка Карла Лагерфельда, на которую модельер переписал свое наследство, не получила ни копейки: почему дело передали в суд

После смерти легендарного модельера Карла Лагерфельда в 2019 году его бирманская кошка Шупетт должна была остаться обеспеченной на всю жизнь. Дизайнер неоднократно заявлял, что хочет позаботиться о своей любимице даже после смерти, однако спустя шесть лет животное так и не получило обещанных средств.

Видео дня

Как пишут в Independent, сиделка Шупетт Франсуаза Какот сообщила, что наследство, предназначенное кошке, до сих пор остается недоступным. Именно поэтому дело пришлось передать в суд.

Главной проблемой стало французское законодательство. Как объяснил агент кошки Лукас Беруллье, животные не могут получать "прямое" наследство.

"Закон есть закон. Кот не может иметь банковский счет", – сказал он.

Какот, которая раньше работала домохозяйкой Лагерфельда, сейчас самостоятельно содержит кошку и оплачивает все расходы на ее уход.

"Хочу быть абсолютно откровенной: на сегодня мы не получили абсолютно ничего. Учитывая сложность ситуации, мне пришлось нанять дорогих юристов, чтобы оформить наследство на мое имя и обеспечить надлежащее исполнение воли Карла", – заявила она.

По словам женщины, пока продолжаются юридические процедуры, она пытается обеспечить Шупетт привычный уровень жизни – зажиточный, "чтобы Шупетт ничего не хватало".

"Кроме того, что я забочусь о ней, я работаю на полставки, чтобы ее содержать. Она получает всю любовь, внимание и заботу, в которых нуждается", – призналась сиделка.

Шупетт стала частью жизни Лагерфельда в 2011 году и быстро превратилась в одну из его главных муз. Кошка участвовала в рекламных кампаниях, появлялась на обложках журналов и даже до сих пор имеет собственный аккаунт в соцсетях. Сам модельер не скрывал особой привязанности к любимице.

В одном из интервью он заявлял, что Шупетт уже имеет собственное небольшое состояние и что человек, который будет ухаживать за ней после его смерти, "не будет страдать". По информации западных медиа, для жизни кошки могло быть предусмотрено около 1,5 миллиона долларов.

Сегодня Шупетт живет в Париже вместе с Франсуазой Какот. Несмотря на судебные споры вокруг наследства, сиделка уверяет, что кошка получает всю необходимую заботу и внимание.

"Самое главное, что она счастлива, окружена любовью и лаской, и защищена, как и хотел бы Карл. Мы все еще надеемся, что ситуация когда-нибудь разрешится мирным путем", – подчеркнула женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, в каких условиях живет Шупетт: кошка ест из фарфоровых тарелок, спит на простынях от Chanel, а переносят ее в корзине Louis Vuitton.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!