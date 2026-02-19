Ест из фарфора и спит на Chanel: как живет самая богатая кошка мира, которой досталось наследство Карла Лагерфельда

Ровно семь лет назад, 19 февраля 2019-го, из-за рака поджелудочной железы умер легендарный немецкий модельер Карл Лагерфельд. При жизни он успел снискать славу "гуру моды", ведь создавал непревзойденные коллекции и работал одновременно с четырьмя мировыми брендами Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, однако в его сердечных делах все складывалось не так сладко. Кутюрье никогда не был женат и не имел детей, а единственной настоящей любовью считал кошку Шупетт. Именно она получила наследство модельера, которое оценивается в 252,5 миллионов долларов.

Видео дня

Роскошной жизни любимой кошки Карла Лагерфельда могут действительно позавидовать люди, ведь "гуру моды" сделал все возможное, чтобы у животного было все только самое лучшее. Как сложилась судьба Шупетт после смерти кутюрье, читайте в материале OBOZ.UA.

Первой владелицей бирманской кошки был супермодель Батист Джиабикони. Однажды он попросил Карла Лагерфельда присмотреть за животным, пока был за границей. За это время Шупетт настолько запала в душу модельеру, что он не захотел отдавать кошку и в конце концов стал ее новым хозяином.

"Гуру моды" обеспечил животное лучшим уровнем обслуживания. При жизни Карл Лагерфельд нанял для Шупетт двух горничных, которые играли с ней и обеспечивали безупречный внешний вид, охранника и шеф-повара. Что интересно, во время авиаперелетов, по желанию кутюрье, кошка сидела на коленях у пилота.

Не ухудшилась жизнь Шупетт и после ухода Лагерфельда в мир иной. За животным ухаживает бывшая домашняя работница модельера. Кошка ест из фарфоровых тарелок, спит на простынях от Chanel, а переносят ее в корзине Louis Vuitton. Кстати, 13-й день рождения Шупетт отпраздновала во французском Версале.

Животное имеет и довольно успешный аккаунт в социальной сети Instagram, где за ней следят 279 тысяч пользователей. Кстати, при жизни Карла Лагерфельда Шупетт еще и снималась для рекламных кампаний различных брендов, поэтому имела банковский счет.

А вот в 2026 году кто-то решил поставить роскошную жизнь кошки под угрозу. Как пишет The Guardian, неизвестный истец выступил с возражением против последней воли легендарного модельера. Исполнитель завещания связался с племянниками и племянницами Лагерфельда, чтобы сообщить, что в случае выигрыша дела, они смогут унаследовать миллионы дяди. Однако для этого истцу необходимо доказать, что кутюрье не был в здравом уме, когда подписывал завещание. Так что Шупетт может и в дальнейшем спокойно наслаждаться роскошной жизнью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, кто и на каких условиях унаследует модный дом Giorgio Armani после смерти основателя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!