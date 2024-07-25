Часть задонатил на Украину. Стало известно, сколько денег принц Уильям заработал за 2023 год

Принц Уильям в 2023 году исполнял королевские обязанности в течение всего года, из-за чего получил колоссальные 23 млн фунтов стерлингов (1,22 млрд. гривен) заработной платы за 12 месяцев. Его Высочество славится благотворительной деятельностью, поэтому часть этой 8-значной цифры он задонатил в благотворительные организации, которые также связаны с оказанием помощи Украине.

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Герцогство Корнуолла опубликовало Интегрированный годовой отчет за прошлый год. Mirror пишет, что заработанные более 23 млн фунтов стерлингов используют для финансирования семьи принца Уильяма в Кенсингтонском дворце.

Принц Уэльский и его супруга Кейт Миддлтон начали в 2023 году благотворительную компанию и задонатили неразглашенную сумму в организации, связанные с войной в Украине, и на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.

В частности, о Великобритании королевская семья также не забыла, поэтому часть денег направила на пожертвования Лондонской службе воздушной скорой помощи и другим благотворительным организациям, занимающимся проблемами психического здоровья. Следует отметить, что в молодости в течение двух лет принц Уильям работал в авиационной скорой помощи Восточной Англии. Он выполнял поисково-спасательные операции. Тогда Его Высочество даже получал заработную плату, но всю ее также отдал на благотворительность.

Известно, что принц, кроме должностей, на которых находится, вскоре станет патроном благотворительной организации "Уэльская гвардия", Королевской сельскохозяйственной ассоциации Корнуолла, президентом Ассоциации Креста Виктории и Креста Георга, а также сменит должность президента на должность патрона организации Fields in Trust и возьмет под свой новый патронат Футбольная ассоциация Англии (FA).

Также его подчиненные сообщили, что рабочие вопросы принц Уильям в большинстве своем решает через WhatsApp, а не по телефону, как привык делать король Чарльз III. Эту информацию рассекретил Аластер Мартин, секретарь и хранитель архива имения Корнуолл.

"Устойчивое развитие – это страсть, которую они оба [принц Уильям и Чарльз III] разделяют, но есть некоторые отличия. Его Королевское Высочество, 24-й герцог, [король Чарльз III] позвонит мне. Его Королевское Высочество, 25-й герцог, [принц Уильям] напишет мне в WhatsApp", – сказал подчиненный.

Он вспомнил, как принц Уэльский призвал ему не звонить, а писать сообщениями: "На следующий день после смерти Ее покойного Величества [Елизаветы II] я позвонил принцу Уильяму и сказал: "Добро пожаловать в ваше герцогство, сэр". Очевидно, я знал его, я работал с ним в течение предыдущих восьми или десяти лет, чтобы действительно объяснить ему, каково его будущее в то время, когда он был наследником престола. И он сказал: "Я дам тебе номер своего мобильного телефона – если я нужен тебе, просто найди меня, просто напиши мне". И вот так он работает, и он очень заинтересован".

Ранее OBOZ.UA писал, что в июне принц Уильям во Франции почтил память погибших и отметил 80-ю годовщину "Дня Д". К нему присоединились десятки политических лидеров, среди которых президент Украины Владимир Зеленский.

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