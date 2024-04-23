Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Во вторник, 23 апреля, сын герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и Уильяма – принц Луи – отмечает свой день рождения. Младшему члену британской королевской семьи исполнилось 6 лет.

Он уже стал любимцем публики благодаря своему очарованию и шарму. OBOZ.UA собрал 10 самых интересных и интригующих фактов о жизни, личности и воспитании маленького принца.

Его полное имя – Луи Артур Чарльз

Полное имя принца наполнено глубоким смыслом – от того, что имя Луи означает "знаменитый воин", до чествования нескольких членов королевской семьи. К примеру, дяди принца Филиппа и наставника короля Чарльза III, покойного лорда Луиса Маунтбеттена. Он трагически погиб во время террористического акта, организованного Ирландской республиканской армией в 1979 году.

Третье имя принца Луи – Чарльз – дано ему в честь деда, короля Чарльза, и означает "свободный человек". Когда он родился, тогдашний принц сказал: "Мы очень рады новостям. Это большая радость иметь еще одного внука, единственная беда в том, что я не знаю, как я собираюсь успевать за ними".

Крестины принца Луи состоялись в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца

Крестных родителей принца Луи объявили перед церемонией крещения. Ими стали близкие друзья герцога и герцогини Кембриджских: владелец ночного клуба Гай Пелли, друг детства Николас ван Катсем, близкая подруга Кейт Анна Гиллингем Картер и ее двоюродная сестра Люси Миддлтон, а также Гарри Обри-Флетчер и леди Лора Мид.

Луи – первый ребенок в королевской семье, рождение которой было публично зарегистрировано

Рождение принца Луи было зарегистрировано только спустя 11 часов, придерживаясь королевской традиции. Свидетельство подписал его отец Уильям.

Имя Луи также является частью полного имени его старшего брата

В полном имени старшего сына Кейт и Уильяма – принца Джорджа – также есть имя их младшего сына Луи. Оно звучит как Джордж Александр Луи.

Он с детства посещает большинство официальных мероприятий со своими родителями

Принц Луи сопровождал своих родителей, братьев и сестер на важные королевские события, такие как Trooping the Color и Royal Ascot. Он также участвует в благотворительных инициативах, направленных на поддержку нуждающихся, и обожающих публику. Младший сын герцогов часто машет рукой подданным во время публичных мероприятий, очаровывая всех своей улыбкой.

Луи любит животных

Маленький принц любит гулять на природе и исследовать сельскую местность, поэтому знает, как выглядят разные животные, и любит контактировать с ними во время семейных прогулок.

Принц Луи делит свой день рождения с другим королевским лицом

У самого младшего члена королевской семьи день рождения в тот же день, что и у леди Габриэллы Виндзор, дочери двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского. 23 апреля 2024 года Габриэлле исполняется 43 года.

Самый любимый овощ принца – свекла

В одном из своих интервью герцогиня Кейт рассказала шеф-повару Мэри Берри, что семья выращивает собственные овощи, объяснив: "У нас есть морковь, фасоль, свекла. Луи очень любит свеклу".

Его волосы темнее, чем у братьев и сестер

Кажется, цвет волос Луи унаследовал у своей мамы. Хотя принц очень похож на своего старшего брата Джорджа, однако его локоны становятся все темнее с годами.

Луи – счастливый ребенок!

Кажется, невозможно найти фотографию, где принц Луи не улыбался бы. На всех снимках мальчик выглядит счастливым и довольным, хоть иногда и кривляется на камеру, когда скучает. Принц Луи, несомненно, уже успел покорить сердца многих и является источником радости и восторга для королевских энтузиастов по всему миру.

Ранее OBOZ.UA показывал 10 милых фото королевской семьи, сделанных Кейт Миддлтон. На них часто можно увидеть детей супругов и королевских лиц, которые смеются, обнимаются и проводят время вместе.

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