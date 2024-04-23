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Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Катерина Малай
Шоу Oboz
3 минуты
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Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Во вторник, 23 апреля, сын герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и Уильяма – принц Луи – отмечает свой день рождения. Младшему члену британской королевской семьи исполнилось 6 лет.

Он уже стал любимцем публики благодаря своему очарованию и шарму. OBOZ.UA собрал 10 самых интересных и интригующих фактов о жизни, личности и воспитании маленького принца.

Его полное имя – Луи Артур Чарльз

Полное имя принца наполнено глубоким смыслом – от того, что имя Луи означает "знаменитый воин", до чествования нескольких членов королевской семьи. К примеру, дяди принца Филиппа и наставника короля Чарльза III, покойного лорда Луиса Маунтбеттена. Он трагически погиб во время террористического акта, организованного Ирландской республиканской армией в 1979 году.

Третье имя принца Луи – Чарльз – дано ему в честь деда, короля Чарльза, и означает "свободный человек". Когда он родился, тогдашний принц сказал: "Мы очень рады новостям. Это большая радость иметь еще одного внука, единственная беда в том, что я не знаю, как я собираюсь успевать за ними".

Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Крестины принца Луи состоялись в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца

Крестных родителей принца Луи объявили перед церемонией крещения. Ими стали близкие друзья герцога и герцогини Кембриджских: владелец ночного клуба Гай Пелли, друг детства Николас ван Катсем, близкая подруга Кейт Анна Гиллингем Картер и ее двоюродная сестра Люси Миддлтон, а также Гарри Обри-Флетчер и леди Лора Мид.

Луи – первый ребенок в королевской семье, рождение которой было публично зарегистрировано

Рождение принца Луи было зарегистрировано только спустя 11 часов, придерживаясь королевской традиции. Свидетельство подписал его отец Уильям.

Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Имя Луи также является частью полного имени его старшего брата

В полном имени старшего сына Кейт и Уильяма – принца Джорджа – также есть имя их младшего сына Луи. Оно звучит как Джордж Александр Луи.

Он с детства посещает большинство официальных мероприятий со своими родителями

Принц Луи сопровождал своих родителей, братьев и сестер на важные королевские события, такие как Trooping the Color и Royal Ascot. Он также участвует в благотворительных инициативах, направленных на поддержку нуждающихся, и обожающих публику. Младший сын герцогов часто машет рукой подданным во время публичных мероприятий, очаровывая всех своей улыбкой.

Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Луи любит животных

Маленький принц любит гулять на природе и исследовать сельскую местность, поэтому знает, как выглядят разные животные, и любит контактировать с ними во время семейных прогулок.

Принц Луи делит свой день рождения с другим королевским лицом

У самого младшего члена королевской семьи день рождения в тот же день, что и у леди Габриэллы Виндзор, дочери двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского. 23 апреля 2024 года Габриэлле исполняется 43 года.

Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Самый любимый овощ принца – свекла

В одном из своих интервью герцогиня Кейт рассказала шеф-повару Мэри Берри, что семья выращивает собственные овощи, объяснив: "У нас есть морковь, фасоль, свекла. Луи очень любит свеклу".

Его волосы темнее, чем у братьев и сестер

Кажется, цвет волос Луи унаследовал у своей мамы. Хотя принц очень похож на своего старшего брата Джорджа, однако его локоны становятся все темнее с годами.

Принцу Луи – шесть! 10 самых интересных фактов о королевском сорванце, которого обожает весь мир

Луи – счастливый ребенок!

Кажется, невозможно найти фотографию, где принц Луи не улыбался бы. На всех снимках мальчик выглядит счастливым и довольным, хоть иногда и кривляется на камеру, когда скучает. Принц Луи, несомненно, уже успел покорить сердца многих и является источником радости и восторга для королевских энтузиастов по всему миру.

Ранее OBOZ.UA показывал 10 милых фото королевской семьи, сделанных Кейт Миддлтон. На них часто можно увидеть детей супругов и королевских лиц, которые смеются, обнимаются и проводят время вместе.

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