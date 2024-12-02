Король Фредерик Х показался на публике с тремя младшими детьми: как выглядят все принцы и принцессы Дании

Король Дании Фредерик X порадовал подданных появлением на публике вместе с женой, королевой-консортом Мэри, и тремя младшими детьми – 17-летней принцессой Изабеллой и 13-летними близнецами Винсентом и Йозефиной. Семья монархов посетила репетицию рождественского балета "Щелкунчик". Почетной гостьей вечера стала мать обладателя короны – Ее Величество Королева Маргрете, выступившая художницей-постановщицей и художницей по костюмам.

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Сын Фредерика Х Винсент для выхода в люди выбрал белую рубашку и костюм синего цвета, который дополнил темным пальто, подобно отцу. Между тем дочери короля в своих образах подражали Мэри – Изабелла нарядилась в пальто яркого фиолетового оттенка и распустила волосы, а ее старшая сестра Изабелла выбрала серый ансамбль и закрутила пряди в легкие кудри. На красной дорожке не хватало только старшего сына супругов – 19-летнего кронпринца Кристиана, который стал наследником престола, когда его отец был назван королем Дании 14 января 2024 года.

Кронпринц Дании Кристиан

Родился будущий наследник престола 15 октября 2005 года в Копенгагене. В сентябре 2006-го министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер официально подписал рукописный документ, утверждающий место сына короля в очереди на престол.

Кристиан был первым членом датской королевской семьи, посещавшим детский сад. Он также стал первым монархом Дании, посещавшим государственную школу Tranegord School в Хеллерупе. В июне 2022 года, вскоре после первого года обучения в гимназии, было объявлено, что принц больше не будет посещать эту школу, после того, как появились неоднократные обвинения в издевательствах и насилии в этом заведении.

Благодаря отречению своей бабушки кронпринц Кристиан стал следующим в очереди на престол сразу после своего 18-летия. Парень даже впервые стал регентом в январе 2024 года, когда его родители находились с государственным визитом за границей.

Принцесса Изабелла

Изабелла появилась на свет 21 апреля 2007 года. Она была первой девочкой, родившейся в датской королевской семье с момента рождения ее двоюродной тети, королевы Греции Анны-Марии, в 1946 году.

После прохождения референдума 2009 года в Дании о правопреемстве (было отменено отменяющее первородство, предпочитающее мужчин) Изабелла стала первой принцессой в истории Дании, которую не обошел младший брат, когда в 2011 году родился принц Винсент.

Принц Винсент и принцесса Йозефина

Близнецы Винсент и Йозефина родились 8 января 2011 года. Мальчик появился на свет на 26 минут раньше своей сестры, став третьим в очереди на престол. Вскоре после рождения, общаясь с прессой, Фредерик Х пошутил, назвав своего новорожденного сына Элвисом, поскольку у близнецов день рождения с Элвисом Пресли.

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