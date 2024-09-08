Король Чарльз III почтил память Елизаветы II и показал ее счастливое фото

Ее Величество королева Елизавета II умерла два года назад в возрасте 96 лет и этим всколыхнула весь мир. Букингемский дворец и нынешний король Великобритании Чарльз III почтил память бывшего монарха.

Видео дня

В официальном Instagram королевской семьи опубликовали архивное фото счастливой Елизаветы II. Она была одета в нежно-розовое платье с белым окантованием и в шляпку идентичного цвета. Она была украшена розово-белыми веточками рябины.

Свой образ Ее Величество подчеркнула серьгами и ожерельем из жемчуга. К слову, именно они являются любимыми украшениями Елизаветы II.

"Помня королеву Елизавету II, 1926-2022", – лаконично подписал фото Букингемский дворец.

В частности, на странице с демонстрацией ценностей королевской семьи опубликовали черно-белый портрет, сделанный на 80-летие монарха, и почтили ее память.

"Этот портрет был сделан к 80-летию королевы Елизаветы II в 2006 году, а впоследствии был использован в 2022 году для объявления о смерти покойной королевы. Имея лишь камеру и рулоны монохромной пленки, без ассистента, Джейн Баун использовала естественный свет, что позволило ей быть максимально ненавязчивой и быстрой", – говорится в пояснении.

Ранее OBOZ.UA писал, что за несколько часов до своей смерти Елизавета II успела встретиться с тогдашним премьер-министром Лиз Трасс. Она принимала политика не в Букингемском дворце, как обычно, а в королевском замке в Балморале, где позже того дня умерла.

В конце сентября 2022 года семья обнародовала фото могильной плиты в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Елизавета II была похоронена рядом с мужем – принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, тело которого перенесли к жене в мемориальную часовню.

Также стало известно, какую тяжелую болезнь Ее Величество могла скрывать. По словам биографа и близкого друга покойного принца Филиппа Джайлса Брендрета, королева готовилась к своей смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!