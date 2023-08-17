Копия мамы? Галкин показал подросшую дочку и восхитил сеть: припомнили старые снимки Пугачёвой
Известный юморист Максим Галкин показал фотографию дочери Лизы, которая напомнила подписчикам свою маму – эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Пользователи сети вспомнили детские фото Примадонны, где сходство особенно заметно.
Кроме того, подписчики семьи отметили, что девочка растет настоящей красавицей. Комментарии появились под постом артиста в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Галкин показал коллаж с двумя фото, разница между которыми 7 лет. На них маленькая Лиза стояла в одном и том же месте в одинаковой позе. Комик уже не впервые так делает, чтобы вспомнить трогательные моменты с детьми.
"Лиза – чудо", "Мамина дочь. Очень похожа на Аллу", "Красавица", "Куколка была и есть", "Великолепный маленький ангел", "Если человек красив внутри, то и его дети прекрасны", – написали в комментариях .
OBOZREVATEL решил сравнить фото маленькой Лизы и детские снимки ее 74-летней мамы.
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