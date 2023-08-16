Стала моделью в три года: как сейчас выглядит самая 'красивая' девочка Израиля, восхитившая мир своей внешностью. Фото

13-летняя модель Анастасия Авербух, дочь израильского спортсмена Александра Авербуха, была названа "самым красивым ребенком Израиля" много лет назад, но до сих пор активно пользуется своим статусом. За плечами модели контракты с именитыми брендами, съемки во многих странах мира и успешные коллаборации.

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На этом девочка не планирует останавливаться, потому что мечтает стать звездой в мире шоу-бизнеса. OBOZREVATEL покажет, как изменилась красавица и расскажет об ее успешной карьере (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Случайная популярность

Своих первых фанатов девочка завоевала, когда ей было всего три года. Тогда мама Анастасии поделилась фотографиями дочери в соцсетях, а восторженные подписчики высоко оценили миловидную внешность и густые пшеничные волосы ребенка.

Кадры также не прошли мимо внимания местных брендов, которые начали приглашать девочку на съемки. Контракт за контрактом, и уже скоро Авербух стала узнаваемой.

Карьера модели

К 7 годам Настя успела сняться для многих детских брендов и линеек модной одежды для самых маленьких. Среди них Honigman, Castro, Nimrod, Lama Looli, Weshoes, Borderline, Dune, Marlo kids, Armani Junior, Grazia, Dolce Gabbana, FILA и другие.

Не обошлось и без критики. Многим подписчикам казалось, что мама заставляет дочь носить парики, чтобы ее волосы выглядели пышными и густыми. Пока маленькую модель подозревали в обмане, она нарабатывала профессиональное портфолио.

По словам родителей, ребенок чувствует себя перед камерой уверенно и точно знает, что делать. Макияж и прическа для нее – обычное дело.

Среди увлечений девочки – бальные танцы, легкая атлетика и блогинг. В будущем она мечтает стать не только успешной моделью, но и покорять концертные залы. Сейчас за ее жизнью следят около 150 тысяч человек.

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