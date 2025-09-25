Конфуз в туалете: американская рэперша уменьшила силиконовые ягодицы и рассмешила, что случилось с ее пирсингом на прелестях за $13 тысяч

Американская рэперша Карди Би, которая всегда довольно откровенно рассказывает поклонникам о своих пластических операциях, раскрыла, что решилась на еще одно хирургическое вмешательство. 32-летняя исполнительница уменьшила силиконовые ягодицы, а затем решила сделать пирсинг на этой части тела.

Об этом артистка заявила в откровенном разговоре для подкаста Call Her Daddy. Что интересно, рэперша не советует поклонникам повторять за ней и делать пирсинг на ягодицах.

"Мне не было больно, но я не буду рекомендовать делать это другим людям. Мне сделали операцию на ягодицах, чтобы уменьшить их. Знаете, люди делают подтяжку живота, вот я практически сделала подтяжку ягодиц, чтобы удалить определенное количество силикона. Из-за этого верхняя часть моих ягодиц будто онемела. Поэтому, когда я их прокалывала, ничего не чувствовала", – объяснила исполнительница.

Как призналась Карди Би, она заплатила за украшение 13 тысяч долларов, ведь его изготовили из настоящих бриллиантов. Однако проходила с таким дорогостоящим пирсингом рэперша не так долго, ведь попала в довольно забавную и одновременно неудобную ситуацию.

Находясь в ванной комнате, артистка заметила, что на ее ягодицах нет украшения. Она проверила одежду, а потом поняла, что пирсинг просто упал в туалет.

По словам Карди Би, сейчас ей нравится собственное тело, однако, возможно, она хотела бы удалить еще немного силикона с ягодиц. Однако артистка осознает, что после проведения еще одной подобной операции ее будет ждать тяжелая реабилитация, поэтому она не будет ничего менять.

Что говорила Карди Би об Украине

Рэперша ни разу не выразила четкой позиции относительно полномасштабного вторжения, однако в конце 2023 года устроила истерику из-за поддержки Украины и Израиля в войнах с Россией и Палестиной 46-м президентом США Джо Байденом. Услышав информацию о том, что бюджет Нью-Йорка сократят на 5%, она заявила, что город "утонет в крысах".

"Джо Байден говорит, что мы можем профинансировать две войны. Мол, мы величественная нация. Но это не так. Нам конец. Мне повезло, что я богата. Но что будет с моими племянниками, с моими кузенами, тетями и друзьями, которые живут в квартале?", – пожаловалась рэперша.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, бывший муж Карди Би – рэпер Offset – анонсировал концерт в Москве.

