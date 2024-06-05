'Когда палачи предстанут перед судом'. В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

В австрийской столице произошло уникальное событие с участием скандального дирижера Оксаны Лынив. В рамках музыкального фестиваля Wiener Festwochen и Wiener Konzerthau, 2 июня на сцену вышли Kyiv Symphony Orchestra и Молодежный симфонический оркестр Украины вместе с Национальной хоровой капеллой "Думка".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Всего в Вене собралось 150 украинцев, поразивших зрителей своим исполнением. На одном из самых известных событий в мире классической музыки звучала украинская программа. Особо присутствующим запомнилось исполнение Кадыш-Реквием "Бабий Яр" Евгения Станковича.

"Одним из самых поразительных моментов является Dies Irae, или "Судный день", когда весь хор скандирует, спрашивая, когда наконец наши палачи предстанут перед судом и когда им придется отвечать за эту бойню", –рассказала Лынив. Кроме того, со сцены прозвучало произведение "Фуга смерти" по мотивам одноименного стихотворения Пауля Целана об уничтожении евреев нацистами. Данная композиция – это рефлексия на современные события в Украине, проводящая параллель с геноцидом украинского народа Россией.

Оксана Лынив известна среди украинцев своей неоднозначной репутацией, ведь, несмотря на то, что дирижер прославляет отечественную культуру, она не отказывается от исполнения произведений российских композиторов.

В частности, в 2025 году знаменитость планирует поставить оперу Чайковского "Евгений Онегин" в немецком городе Дрезден. Артистка объяснила свое решение не отменять выступление тем, что в Европе не открещиваются от российского, как это делают в Украине.

В одном из интервью Лынив назвала это свободой искусства и свободой слова. Кроме того, дирижер считает, что миру нужно рассказать об украинских корнях Чайковского. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Оксана Лынив заявила, что отказ выступать с россиянами вредит украинцам, и раскрыла интересный факт о путинистке Нетребко.

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