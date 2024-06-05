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"Когда палачи предстанут перед судом". В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
3,0 т.
'Когда палачи предстанут перед судом'. В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

В австрийской столице произошло уникальное событие с участием скандального дирижера Оксаны Лынив. В рамках музыкального фестиваля Wiener Festwochen и Wiener Konzerthau, 2 июня на сцену вышли Kyiv Symphony Orchestra и Молодежный симфонический оркестр Украины вместе с Национальной хоровой капеллой "Думка".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Всего в Вене собралось 150 украинцев, поразивших зрителей своим исполнением. На одном из самых известных событий в мире классической музыки звучала украинская программа. Особо присутствующим запомнилось исполнение Кадыш-Реквием "Бабий Яр" Евгения Станковича.

"Одним из самых поразительных моментов является Dies Irae, или "Судный день", когда весь хор скандирует, спрашивая, когда наконец наши палачи предстанут перед судом и когда им придется отвечать за эту бойню", –рассказала Лынив. Кроме того, со сцены прозвучало произведение "Фуга смерти" по мотивам одноименного стихотворения Пауля Целана об уничтожении евреев нацистами. Данная композиция – это рефлексия на современные события в Украине, проводящая параллель с геноцидом украинского народа Россией.

"Когда палачи предстанут перед судом". В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

Оксана Лынив известна среди украинцев своей неоднозначной репутацией, ведь, несмотря на то, что дирижер прославляет отечественную культуру, она не отказывается от исполнения произведений российских композиторов.

"Когда палачи предстанут перед судом". В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

В частности, в 2025 году знаменитость планирует поставить оперу Чайковского "Евгений Онегин" в немецком городе Дрезден. Артистка объяснила свое решение не отменять выступление тем, что в Европе не открещиваются от российского, как это делают в Украине.

"Когда палачи предстанут перед судом". В Вене 150 украинцев сыграли под руководством скандального дирижера Оксаны Лынив

В одном из интервью Лынив назвала это свободой искусства и свободой слова. Кроме того, дирижер считает, что миру нужно рассказать об украинских корнях Чайковского. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Оксана Лынив заявила, что отказ выступать с россиянами вредит украинцам, и раскрыла интересный факт о путинистке Нетребко.

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