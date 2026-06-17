Клер станет специальной гостьей шоу Макса Барских «Сегодня есть смысл»

Певица KLER присоединится к грандиозному Open Air Show Макса Барских "Сегодня имеет смысл", которое состоится 27 июня в Киеве на территории ВДНХ.

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Артистка выйдет на сцену в качестве специальной гостьи вечера и исполнит одни из своих самых известных композиций " – ", "Над хмарами", "На виниле", "Звезда" и другие песни, которые завоевали популярность на стриминговых платформах и нашли отклик у слушателей.

"Сегодня имеет смысл" – — это грандиозное Open Air Show Макса Барских в формате фестивального дня. Мероприятие объединит масштабное сольное шоу артиста, современную сценическую постановку и комфортное пространство под открытым небом, где гости смогут провести время до начала главного концерта.

На территории ВДНХ будут работать фудкорты, бары, фотозоны, зоны отдыха, развлекательные локации и мероприятия от партнеров. Зрители смогут прийти не только на выступление Макса Барских, но и провести целый день в атмосфере музыки, встреч и летнего досуга.

Организаторы также готовят новые анонсы о программе мероприятия, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Билеты: max-barskih.com

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