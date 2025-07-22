Klavdia Petrivna ответила, планирует ли выступить на Евровидении. Видео

Украинская певица Klavdia Petrivna официально прокомментировала слухи о своем возможном участии в Нацотборе на Евровидение 2026 и дальнейших песенных соревнованиях. Заявление артистки прозвучало на фоне обсуждений в соцсетях и домыслов фанатов, которые ожидали увидеть ее имя в списке претендентов. Несмотря на интерес публики, сама исполнительница дала четко понять, что на данном этапе не имеет конкретных планов относительно участия в конкурсе.

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Ранее в интернете активно распространялись предположения, что Klavdia Petrivna подала заявку на участие в Нацотборе 2025. Впрочем, в лонг-листе участников ее имя не появилось. Теперь музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин прямо спросил у артистки, планирует ли она когда-то выступать на Евровидении.

"У меня такой мечты никогда не было, но я зарекаться не хочу, потому что возможно я передумаю, но пока я этим не горю. Действительно, мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах, я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет", – разъяснила Klavdia Petrivna.

Такое признание стало ответом на многочисленные вопросы фанатов и журналистов, которые активно обсуждали возможность ее дебюта на песенном конкурсе. Интерес подогрели слухи, которые начали распространяться еще в 2024 году: якобы Klavdia Petrivna подавала заявку на участие в Нацотборе.

Несмотря на ее отсутствие в списке участников, Klavdia Petrivna неожиданно напоминала о себе – и делала это в свойственной ей манере. В Instagram звезда публиковала короткое видео с фрагментом песни, которая, по ее словам, могла бы прозвучать на сцене Нацотбора.

Отрывок песни звучит так: "Хай навколо все горить, я не вірю в чудеса, одна нещасна мить вартує життя! Невже? Авжеж! Стало байдуже. Мені не боляче. Я хочу ще".

Сейчас этот трек можно прослушать полностью, ведь был обнародован вместе с клипом еще в феврале 2025-го. Он называется "Невже".

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