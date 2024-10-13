Klavdia Petrivna кардинально изменила образ: как прошло третье выступление певицы во Львовской области. Фото и видео

Певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна), которая стала одной из самых обсуждаемых звезд в 2024 году, накануне провела свой третий концерт, который в субботу, 12 октября, прошел во Львовской области в селе Новый Яр на берегу озера. Как она заявляла ранее, он будет последним в этом году. Перед зрителями артистка предстала совсем в другом образе – теперь не блондинкой.

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Она надела парик темного цвета, который имитировал каре. То, что это именно парик, а не новая прическа, можно увидеть в видео с концерта, которое Klavdia Petrivna опубликовала в Instagram.

На нем на несколько секунд появляется ролик с репетиции, на которой певица стоит на сцене в белом костюме и в своем привычном стиле – со светлыми волосами. Уже через секунду кадр меняется и она на той же сцене с микрофоном в руках перед публикой, но в кардинально ином образе. Артистка надела яркий красный костюм и берет, а прическа стала темного цвета.

Этот образ сопровождало исполнение песни "Не лякай", написанной в соавторстве с коллегой OSTY.

"Моя галицкая интеллигенция, вы невероятны! Спасибо вам за встречу", – отчиталась Klavdia Petrivna.

В InstaStories Klavdia Petrivna показала свой выход на сцену. Ее встречали громкими аплодисментами, хотя зрителей было не так много, как во время выступлений во Дворце спорта. Артистка начала свой концерт с песни "Знайди мене". Ее образ был чудным из-за объемного плаща. Без фирменной шляпки певица не обошлась – на этот раз она имела удлиненную форму.

На протяжении всего концерта Klavdia Petrivna была в декорированных темных очках – идентичных, которые были на концертах в Киеве. Периодически они сменялись ажурной маской. Без привычных образов в блестящей бахроме тоже не обошлось. В общей сложности девушка сменила около четырех нарядов за весь концерт на Львовщине.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел первый сольный концерт Klavdia Petrivna в Киеве, на котором она сняла маску и шляпу и открыла лицо.

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