Ким Кардашьян, Мадонна и другие звезды с неудачной пластикой ягодиц. Фото

Есть знаменитости, которые совсем не хотят проводить кучу времени в тренажерном зале, чтобы иметь подтянутую фигуру и подкаченные ягодицы. Они готовы лечь под нож, чтобы хирурги скульптурировали пресс и ягодицы. И хотя за услуги платят сумасшедшие деньги, не всегда получают желаемые результаты.

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Кто из звезд из-за неудачной пластики превратил свои ягодицы в слишком большую или бесформенную массу? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян задала тренд на большие ягодицы. Это только природы заслуга? Нет. Ей хирурги сделали бразильскую подтяжку, во время которой собственный жир пациента закачивается в филейную часть тела. Результат операции – искаженный силуэт фигуры из-за непропорционально больших ягодиц.

2. Джулия Фокс

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс имеет обвисшие ягодицы. Она решила перекачать жир из зоны бедер в филейную часть – и тот "уплыл" вниз. Вот только забыла о тренировках в зале. Без прокачанных мышц ягодицы и дальше будут иметь странную форму.

3. Мадонна

Американская певица, танцовщица и киноактриса Мадонна на одном из выступлений шокировала публику своими неправдоподобно пышными ягодицами. Они выглядели как накладные. Позже выяснилось, что звезде вставили импланты. Мадонна гордится новыми формами, и в свои 65 лет подчеркивает их откровенными нарядами.

4. Ники Минаж

Американская рэпер Ники Минаж имеет слишком большую разницу между объемом талии и бедер. Это свидетельствует об использовании имплантов и липофиллеров. После пластической операции пышные формы стали фишкой во внешности эпатажной звезды.

5. Игги Азалия

Рэперу Игги Азалии тоже показалось, что у нее от природы слишком маленькие ягодицы. Чтобы исправить это, она пошла не в тренажерный зал, а в кабинет хирурга. Результат неудачен. Звезде неправильно установили импланты. Ягодицы теперь непропорционально широкие и слишком округлые.

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