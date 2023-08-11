Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и другие звезды, удалившие зубы мудрости ради выразительных скул

Есть актрисы, которые для более выразительных и изящных скул решаются на удаление комков Биша. К примеру, Меган Фокс, Дженнифер Лоуренс и Марго Робби. Это рисково, ведь с возрастом на этом месте могут появиться глубокие морщинки и впадины. Как результат – уставший и старше реального возраста вид.

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А есть звезды, которые ради четко очерченных скул идут не в кабинет пластического хирурга, а в стоматологию. Они удаляют зубы мудрости, которые часто приносят кучу проблем, и получают желаемый результат. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

Обычно врачи за один визит удаляют одну восьмерку. Если две, то верхнюю и нижнюю, а не по разные стороны челюсти. Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон решила нарушить это правило. Она убедила врача убрать сразу четыре зуба мудрости. На следующий день после операции знаменитость написала в Twitter: "Невыносимо больно. Зато теперь щечки не как у хомяка".

2. Майли Сайрус

Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус ради красивых и выразительных скул удалила все четыре восьмерки. После операции она поделилась в Instagram Stories своими впечатлениями: "Спасите меня! Это невыносимо больно!". Интересно то, что эпатажная звезда забрала с собой удаленные зубы, а позже изготовила из них ожерелье. Звучит жутко.

3. Ариана Гранде

Американская певица, автор песен и актриса Ариана Гранде сразу после удаления зубов мудрости выложила в сеть не только фото, но и видео операции. На кадрах ничего страшного вы бы не увидели. Только услышали бы смех знаменитости. Позже Ариана удалила эту публикацию, а в Instagram Stories рассказала подписчикам, что кокосовый сок помог ей облегчить боль после процедуры.

4. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон в 2007 году удалила все восьмерки, что помогло ей сделать черты лица более аристократическими. Она, как и Майли Сайрус, не смогла оставить зубы в кабинете стоматолога. Звезда забрала их с собой, сделала украшение и подарила своему тогдашнему парню Райану Рейнольдсу.

5. Эль Фэннинг

Американская актриса Эль Фэннинг от природы имеет пухлые щечки, как и ее звездная сестра Дакота Фэннинг. Знаменитости это не нравилось, так что она решила удалить восьмерки, чтобы ее лицо имело более женственные, а не детские черты. После операции она выложила в сеть фото, где прикладывает к челюсти пакеты со льдом.

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