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"Киев напоминает мне Тегеран": иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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'Киев напоминает мне Тегеран': иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, чья лента "Семена священного инжира" вызвала рекордные 13-минутные аплодисменты в Каннах, а в родной стране стала причиной вынесения приговора о 8-летнем заключении, поскольку нарушила цензуру, посетил Украину. Представитель индустрии кино, которому пришлось бежать из дома через горы в течение 28 дней во избежание притеснений власти, принял участие в открытии отечественного кинофестиваля "Молодость" и рассказал первые впечатления от нашего государства.

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Мнениями об Украине и историей вынужденной эвакуации режиссер поделился в интервью "Сніданку з 1+1". Иранец отметил, что был приятно удивлен радушием граждан.

"Я восхищен. Атмосфера здесь (в Украине. – Ред.) абсолютно уютная. Меня очень приветливо встретили. Киев напоминает мне мой Тегеран", – высказался режиссер.

"Киев напоминает мне Тегеран": иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

Мохаммад Расулоф поделился своим опытом выезда из Ирана. Он акцентировал внимание на том, что, прежде всего, совершил побег не из страны, а от исламского режима правительства и преследований. По словам создателя ленты "Семена священного инжира", если бы он не принял такое решение, был бы заключен на 8 лет и стал "рабом цензуры". Он признался, что для реализации своего плана воспользовался личными связями.

"Мой путь длился 28 дней, правда с первого раза убежать не удалось. На одной границе меня не пропустили, а на другой я перешел с помощью знакомого. Я одновременно переживал и о побеге, и о фильме, и о судьбах коллег, ведь большинство из них остались в Иране", – поделился деятель культуры.

"Киев напоминает мне Тегеран": иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

Мохаммад Расулоф признался, что, несмотря на все притеснения действующего режима власти, он хотел бы вернуться в родную страну. Ему трудно представить свое существование вне Ирана, да и "дожить путь" режиссеру хотелось бы дома. Однако у Расулофа есть возможность распространять свою кинокартину на мировых площадках, среди которых и фестиваль "Молодость".

"Я благодарен украинскому народу за гостеприимство. Я рад, что могу таким образом проявить свою солидарность", – отметил иранец.

"Киев напоминает мне Тегеран": иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

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