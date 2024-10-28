'Киев напоминает мне Тегеран': иранский режиссер, 28 дней убегавший горами из дома, поделился впечатлениями об Украине

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, чья лента "Семена священного инжира" вызвала рекордные 13-минутные аплодисменты в Каннах, а в родной стране стала причиной вынесения приговора о 8-летнем заключении, поскольку нарушила цензуру, посетил Украину. Представитель индустрии кино, которому пришлось бежать из дома через горы в течение 28 дней во избежание притеснений власти, принял участие в открытии отечественного кинофестиваля "Молодость" и рассказал первые впечатления от нашего государства.

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Мнениями об Украине и историей вынужденной эвакуации режиссер поделился в интервью "Сніданку з 1+1". Иранец отметил, что был приятно удивлен радушием граждан.

"Я восхищен. Атмосфера здесь (в Украине. – Ред.) абсолютно уютная. Меня очень приветливо встретили. Киев напоминает мне мой Тегеран", – высказался режиссер.

Мохаммад Расулоф поделился своим опытом выезда из Ирана. Он акцентировал внимание на том, что, прежде всего, совершил побег не из страны, а от исламского режима правительства и преследований. По словам создателя ленты "Семена священного инжира", если бы он не принял такое решение, был бы заключен на 8 лет и стал "рабом цензуры". Он признался, что для реализации своего плана воспользовался личными связями.

"Мой путь длился 28 дней, правда с первого раза убежать не удалось. На одной границе меня не пропустили, а на другой я перешел с помощью знакомого. Я одновременно переживал и о побеге, и о фильме, и о судьбах коллег, ведь большинство из них остались в Иране", – поделился деятель культуры.

Мохаммад Расулоф признался, что, несмотря на все притеснения действующего режима власти, он хотел бы вернуться в родную страну. Ему трудно представить свое существование вне Ирана, да и "дожить путь" режиссеру хотелось бы дома. Однако у Расулофа есть возможность распространять свою кинокартину на мировых площадках, среди которых и фестиваль "Молодость".

"Я благодарен украинскому народу за гостеприимство. Я рад, что могу таким образом проявить свою солидарность", – отметил иранец.

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