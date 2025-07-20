Кэти Перри едва не свалилась на людей с летающей бабочки во время концерта в США. Видео

Вечер пятницы, 18 июля, едва не закончился трагедией на концерте Кэти Перри в Сан-Франциско. Во время исполнения хита Roar певица сидела на гигантской бабочке-реквизите, которая должна была эффектно пролететь над толпой. Но неожиданно конструкция дала сбой – и Перри начала соскальзывать вниз прямо над заполненным залом.

Видео дня

На видео, которое сняли фанаты, видно, как платформа-реквизит резко наклоняется во время полета, и артистка вынуждена прервать выступление. Она ухватилась за края сиденья, пытаясь удержать равновесие, и выглядела заметно напуганной. В этот момент тысячи зрителей, казалось, затаили дыхание, наблюдая за ней снизу. Перри сосредоточенно всматривалась в тросы, поддерживающие бабочку, пока та не стабилизировалась. Только после этого она подняла руку, чтобы успокоить публику, и возобновила исполнение песни.

Несмотря на очевидную опасность, звезда сохранила самообладание и продолжила выступление. А уже после концерта она с юмором вспомнила пережитое – в Instagram Stories артистка опубликовала размытое фото с напуганным выражением лица и подписью: "Спокойной ночи, Сан-Франциско".

Этот инцидент – уже не первый в ее нынешнем туре. Меньше месяца назад, 29 июня, похожая ситуация произошла на шоу в Австралии. Тогда Перри планировала появиться на сцене внутри блестящего металлического шара, который должны были поднять в воздух. Но во время подъема сфера внезапно наклонилась и начала раскачиваться. Певице пришлось держаться за тросы, чтобы не упасть, пока техническая команда не опустила конструкцию на землю.

Похожие технические сбои этим летом происходят не только с Перри. В конце июня певица Бейонсе также оказалась в воздухе в опасной ситуации во время тура Cowboy Carter в Хьюстоне. Тогда ее реквизит в виде летающего автомобиля завис в воздухе, и артистку пришлось срочно эвакуировать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кэти Перри разочаровалась поведением Орландо Блума после разрыва. На "свадьбе года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес звезду несколько раз замечали в компании красивых девушек, что стало неприятной новостью для исполнительницы.

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