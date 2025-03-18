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Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

В понедельник, 17 марта, Кейт Миддлтон посетила парад ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика. Во время торжественного мероприятия члены полка британской армии вручили принцессе Уэльской неожиданный подарок – корзину с растениями.

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Как отмечает Marca, Ее Высочество было несколько озадачено таким презентом. Она несколько секунд подержала корзину в руках, после чего передала ее одному из своих помощников.

Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

Во время торжеств Кейт Миддлтон посетила казармы Веллингтона, чтобы вручить офицерам медали за выслугу лет и образцовое поведение. Она встретилась с ветеранами Ирландской гвардии и младшими кадетами.

Вскоре принцесса Уэльская присоединилась к праздничному застолью в сержантской столовой. Вместе с солдатами Кейт Миддлтон выпила немного пива Гиннесс, а старший гвардеец произнес тост в честь Ее Высочества: "Трехкратное ура полковнику полка!" Чтобы отблагодарить солдат за подарок и гостеприимство, супруга принца Уильяма совершила щедрое пожертвование для гвардейцев. Она оставила им средства, сказав, что это "малейшее, что она могла сделать".

Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

Кейт Миддлтон произвела хорошее впечатление на гвардейцев, поэтому после встречи один из них отметил: "Она просто хотела знать, как наши дела. Она очень милая в этом плане. Она теплая, и ты чувствуешь, что она тебе рада. Видно, что она искренне заинтересована".

Следует отметить, что в 2012 году Кейт Миддлтон стала почетным полковником Ирландской гвардии, заменив на этом посту своего мужа принца Уильяма. Ежегодно она принимала участие в параде в честь Дня святого Патрика, однако в 2024 году пропустила торжества из-за лечения рака.

Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала зеленое платье-пальто от Alexander McQueen, которое соединила с элегантной шляпой и туфлями на каблуках. На лацкан Ее Высочество прикрепило веточку клевера, которую ей вручил один из гвардейцев.

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