Кейт Миддлтон получила от ирландских гвардейцев подарок, который ее озадачил, и отблагодарила солдат щедрым жестом

В понедельник, 17 марта, Кейт Миддлтон посетила парад ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика. Во время торжественного мероприятия члены полка британской армии вручили принцессе Уэльской неожиданный подарок – корзину с растениями.

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Как отмечает Marca, Ее Высочество было несколько озадачено таким презентом. Она несколько секунд подержала корзину в руках, после чего передала ее одному из своих помощников.

Во время торжеств Кейт Миддлтон посетила казармы Веллингтона, чтобы вручить офицерам медали за выслугу лет и образцовое поведение. Она встретилась с ветеранами Ирландской гвардии и младшими кадетами.

Вскоре принцесса Уэльская присоединилась к праздничному застолью в сержантской столовой. Вместе с солдатами Кейт Миддлтон выпила немного пива Гиннесс, а старший гвардеец произнес тост в честь Ее Высочества: "Трехкратное ура полковнику полка!" Чтобы отблагодарить солдат за подарок и гостеприимство, супруга принца Уильяма совершила щедрое пожертвование для гвардейцев. Она оставила им средства, сказав, что это "малейшее, что она могла сделать".

Кейт Миддлтон произвела хорошее впечатление на гвардейцев, поэтому после встречи один из них отметил: "Она просто хотела знать, как наши дела. Она очень милая в этом плане. Она теплая, и ты чувствуешь, что она тебе рада. Видно, что она искренне заинтересована".

Следует отметить, что в 2012 году Кейт Миддлтон стала почетным полковником Ирландской гвардии, заменив на этом посту своего мужа принца Уильяма. Ежегодно она принимала участие в параде в честь Дня святого Патрика, однако в 2024 году пропустила торжества из-за лечения рака.

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала зеленое платье-пальто от Alexander McQueen, которое соединила с элегантной шляпой и туфлями на каблуках. На лацкан Ее Высочество прикрепило веточку клевера, которую ей вручил один из гвардейцев.

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