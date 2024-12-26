6-летний принц Луи с охапкой подарков от фанатов стал звездой в сети. Фото

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 6-летний принц Луи, стал главным героем социальных сетей благодаря трогательному моменту, попавшему на фото. Юный представитель королевской семьи явился с охапкой подарков от поклонников во время специальной рождественской службы в церкви Святой Марии Магдалины в имении Сандрингем вместе со своими родителями, братом и сестрой.

Видео дня

На стремительно распространяющихся в соцсетях фото Луи запечатлели со счастливой улыбкой, держа ярко упакованную коробку конфет, мягкую игрушку и шоколадного Санту Клауса. Его искренность и непринужденность очаровали фанатов королевской семьи, которые в сети отмечают, что принц выглядит мило.

После службы члены королевской семьи поздравили пришедших в церковь фанатов. Сетью разлетелись фото с искренней улыбкой 6-летнего Луи, который едва мог удержать все подаренное.

"Принц Луи – это дар, который продолжает дарить нам радость. Он был очень рад получить в подарок шоколадные конфеты Cadbury, рождественские крекеры, мягкие игрушки и игрушки от королевских поклонников во время ежегодной рождественской прогулки в Сандрингеме. Он так быстро растет", – поделилась впечатлениями интернет-пользовательница Mollie's Mama.

"Этот мальчик дает принцу Луи немного шоколада Paskesz Encore на королевской рождественской канатной линии", – написала Джессика Рассак-Гоффман.

"Сладкий маленький принц Луи со своей шоколадной заначкой", – отметил королевский фанат Prince William's Jaw.

"Такое милое мгновение, когда принц Луи улыбается, держа мягкую игрушку на Сандрингеме 2024", – утверждает Lee Hood.

Однако брат и сестра принца Луи, Джордж и Шарлотта, также получили свои подарки от посетителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон посетила традиционную прогулку британской королевской семьи в церковь Святой Марии Магдалины и также получила подарки от поклонников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!