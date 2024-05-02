Кейт Миддлтон опубликовала долгожданное фото принцессы Шарлотты в день ее рождения

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично поздравили свою 9-летнюю дочь принцессу Шарлотту с днем ​​рождения, опубликовав в соцсетях милое весеннее фото в буйном жасмине. Именно эта новость стала долгожданной для королевских фанатов, ведь они снова начали бить тревогу из-за отсутствия ранних публичных поздравлений.

На странице королевской семьи в 12:11 что в Instagram, что в Twitter появилась фотография с улыбающейся принцессой Шарлоттой и классической поздравительной подписью. На снимке девочка стоит, прислонившись к забору, в джинсовой юбке, синем свитере и красном кардигане.

"С 9-м днем ​​рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые пожелания сегодня", – поздравили родители.

Следует отметить, что пара указала принцессу Уэльскую, то есть Кейт Миддлтон, как фотографа, будто этим попыталась остановить новую волну конфликта о ее отсутствии в публичной жизни семьи из-за лечения рака.

На 8-летие принцессы Шарлотты супруги делились веселым портретным фото, на котором она широко улыбалась и была одета в цветастое платье.

Публичные поздравления своих детей публикацией их фото в соцсетях принца и принцессы Уэльских стали семейной традицией, поэтому фанаты любое ее нарушения считают, так называемым, колокольчиком, что существуют семейные перипетии, о которых никто не объявляет. Подобное уже случилось с распространением фото принца Луи.

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отпраздновал свой 6-й день рождения 23 апреля, но получил ежегодные публичные поздравления несколько позже обычного. Родители распространили в соцсетях фото ребенка днем, а не в полночь, как делали в прошлые годы.

Ранее OBOZ.UA писал, какие особые хобби 9-летняя принцесса Шарлотта переняла у матери Кейт Миддлтон, Елизаветы II и других членов королевской семьи.

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