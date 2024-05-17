Полякова призналась, почему во время полномасштабной войны гастролирует по маленьким городкам, куда раньше и не думала ехать

Украинская певица Оля Полякова, которая запланировала за полтора месяца дать 46 концертов, рассказала, почему решила добавить в гастрольный маршрут небольшие города, где раньше никогда не выступала. Звезда объяснила, что именно полномасштабная война повлияла на ее переосмысление выбора концертных площадок.

В разговоре с ведущими канала М1 артистка анонсировала, что в ближайшее время будет иметь очень плотный график. Отдыхать звезда планирует раз в четыре дня.

"Я раньше ездила только по большим городам, где есть большие залы. Но сейчас очень много регионов в войне, много музыкальных театров разрушено, поэтому я еду даже в маленькие городки – такие, в которые Оля Полякова никогда не приезжала, но сейчас я приеду", – пообещала певица.

Она добавила, что хочет порадовать людей своим творчеством там, где раньше звезды всеукраинского масштаба этого почти не делали.

Как рассказала Полякова, вся концертная программа построена только на украиноязычных песнях. "Это такая моя отдельная гордость, потому что я пою на украинском. Очень много песен о войне", – анонсировала артистка.

Напомним, недавно певица и повар Евгений Клопотенко публично поссорились из-за трека артистки "Шлепки", который она перевела на украинский язык.

Как писал OBOZ.UA, Оля Полякова призналась, что обижена на своего коллегу Олега Винника, с которым до полномасштабного вторжения имела теплые дружеские отношения и даже записала совместный трек "Длинноногое счастье".

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