Каннский кинофестиваль объявил главного победителя: иранский режиссер получил 'Золотую пальмовую ветвь'

78-й Каннский кинофестиваль завершился объявлением главного победителя – обладателя "Золотой пальмовой ветви". Награду получил иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи за свой триллер "Это был всего лишь несчастный случай".

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Как отмечает Variety, лента, созданная на основе личного опыта режиссера, уже успела вызвать бурные дискуссии и стала самой резонансной премьерой фестиваля. Церемония награждения состоялась во Дворце фестивалей в Каннах, несмотря на утреннее масштабное отключение электроэнергии, которое лишь подчеркнуло политический характер нынешнего мероприятия.

Награду Панахи вручила голливудская легенда Кейт Бланшетт, председатель предыдущего жюри, состоявшего в основном из женщин – среди которых были Альба Рорвахер, Паял Кападия, Лейла Слимани, Холли Берри, Джереми Стронг и другие. После получения статуэтки режиссер обратился к зрителям с речью о необходимости защиты свободы в Иране и призывом к единству всех представителей иранской диаспоры.

"Я думаю, что сейчас самое время обратиться ко всем, ко всем иранцам с мнениями, отличными от других, в Иране и во всем мире. Я хотел бы попросить их об одном: отложите все проблемы и разногласия. Самое главное – это, безусловно, наша страна и свобода нашей страны", – сказал режиссер.

Джафар Панахи более 15 лет не имел права выезжать из Ирана из-за политических репрессий. Только в 2023 году, после голодовки и давления международного сообщества, запрет был снят. Ранее его фильмы появлялись в программе Канн только благодаря смелым коллегам, которые нелегально доставляли копии на флешках – как это было с "Это не фильм" (2011) и "Такси" (2015). В 2009 году Панахи был оштрафован и ему запретили посещать мероприятия общественно-политического характера, а в 2021-м он пережил новое задержание в тюремном комплексе Эвина.

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