В Каннах в день финала кинофестиваля пропал свет: полиция подозревает умышленный поджог

В день финала 78-го Каннского кинофестиваля город Канны на юге Франции оказался в темноте из-за масштабного отключения электроэнергии. Без света остались около 160 тысяч домов в регионе Приморские Альпы.

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Власти региона подозревают, что причиной аварии стал умышленный поджог на электроподстанции в коммуне Таннерон, недалеко от Канн. Об этом сообщает CNN и АР.

Отключение началось утром около 10:00 по местному времени, а уже к середине дня электроснабжение удалось восстановить.

Официальные лица подозревают, что причиной аварии стал умышленный поджог. Пожар вспыхнул на электроподстанции в соседней коммуне Таннерон около 4:30 утра, а позже повреждения получила одна из опор высоковольтной линии электропередач.

Местные власти, в частности префект Приморских Альп Лоран Оттье, резко осудила эти "серьезные акты ущерба" и заявила о мобилизации всех ресурсов для расследования, поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Полиция рассматривает версию умышленного поджога как основную причину отключения. В то же время продолжается расследование причин обрыва высоковольтной линии, что также ослабило электросеть в регионе.

Несмотря на это, организаторы фестиваля сообщили, что все основные мероприятия, включая церемонию закрытия, прошли по плану - Дворец фестивалей работал на автономном электроснабжении, а для проведения показов использовали генераторы. Отключение электроэнергии коснулось лишь нескольких утренних сеансов, которые длились не более пяти минут.

Префект департамента Приморских Альп осудил "серьезные акты повреждения электрической инфраструктуры". По его словам, "все ресурсы мобилизованы для выявления, розыска, ареста и привлечения к ответственности лиц, которые это совершили".

В некоторых районах Канн и города Антиб светофоры перестали работать после 10 часов утра, что вызвало пробки на дорогах.

Большинство магазинов на набережной Круазетт были закрыты, а в продуктовых магазинах оплату принимали только наличными. Железнодорожное сообщение в Каннах также было нарушено. Власти заявили, что восстановительные работы продолжаются, и призвали жителей быть осторожными.

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