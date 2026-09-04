"Какое счастье! Это победа!" Жена Виктора Павлика рассказала об огромном прорыве в терапии ее 5-летнего сына, у которого редкая генетическая мутация

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Катерина Репяхова, рассказала, что длительная терапия их 5-летнего сына Михаила дала положительный результат. Мальчик, у которого врачи обнаружили редкое нейрогенетическое заболевание, начал говорить.

Видео дня

Об огромном прорыве в лечении сына Екатерина Репяхова рассказала в своем Instagram. Она опубликовала видео, в котором кратко показала нелегкий путь коррекции состояния Михаила, а в конце добавила запись, о которой мечтала не один год – мальчик оживленно общался с ней.

"3 года в коррекции. За это время были разные периоды: страх, непонимание, надежда, маленькие и большие победы. Мы искали, пробовали, ошибались, работали и продолжали идти. Но за эти три года я поняла самое главное: среди всего, что меняется, есть одна неизменная истина – безусловное принятие и любовь. Не за результат. Не за новые навыки. Не за слова. Просто потому, что ты – это ты", – написала инфлюенсер.

Первые "тревожные сигналы" в поведении сына Екатерина Репяхова начала замечать еще тогда, когда ему было два года. Михаил не произнес ни слова, поэтому они с Виктором Павликом решили отвести мальчика на обследование. Весной 2025 года Репяхова публично сообщила: у их сына обнаружили очень редкую генетическую мутацию, которая влияет на передачу сигналов в мозге.

"В настоящее время в мире описано примерно 60–70 человек с мутациями одного редкого типа, которые нарушают работу определенного гена. Но именно в том месте, где находится наша мутация – на своеобразном "шве" гена – подобный случай пока известен только один, и это наш Михасик. Поэтому терапия, которую мы применяем, чрезвычайно узконаправленная и индивидуальная", – отмечала инфлюенсер.

Судя по видео, которым поделилась Екатерина Репяхова, терапия ее сына сочетала в себе различные аспекты: медицинские процедуры, физические нагрузки и занятия для развития мышления, мелкой моторики и так далее. К счастью, вся проделанная работа дала хороший результат.

"Путь длиной в три года к моменту, о котором я так долго мечтала. Мой сынок говорит", – эмоционально отметила супруга Виктора Павлика.

Эта новость очень порадовала подписчиков Екатерины Репяховой, и они поздравили звездную семью с прорывом в терапии сына:

"Какое счастье! Это победа!".

"Катя, вы невероятно сильные родители".

"Вы молодцы".

"Это благодаря вашей безусловной, безграничной любви".

"Вы молодцы, что набрались сил и не опустили руки. Для кого-то это станет мотивацией. Мальчик такой замечательный и так красиво говорит".

"Какой замечательный мальчик. Крепкого ему здоровья и счастливой судьбы".

Однако в комментариях нашлись и люди, которые предположили, что у Михайла мог быть диагностирован аутизм. Такие мнения не остались без внимания Екатерины Репяховой, и она подчеркнула, что у ее сына обнаружили нейрогенетическое расстройство.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Виктор Павлик с женой купили маленькому сыну квартиру и раскрыли планы на нее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!