'Какие недоумки это слушают?' Украинцы вывели в топ-чарт аж пять российских песен

Четыре года Россия ведет террористическую полномасштабную войну против Украины, разрушая города и превращая жизнь людей в настоящий ад, однако, к сожалению, далеко не для всех граждан нашей страны это является весомой причиной отказаться от российской музыки. Среди 10 самых популярных треков в отечественном чарте Spotify оказалось аж 5 произведений авторов из страны-агрессора.

Видео дня

Украинцы вывели в топ на стриминге такие российские песни: "Купер" (SQWOZ BAB), NOBODY (Aarne, Toxi$, Big Baby Tape), "Священная война" (урал гайсин), "Лабиринт" (FACE) и "Днями и ночами" (BUSHIDO ZHO feat. Scally Milano & Полка). А вот артистов из Украины в этой десятке оказалось только трое – DREVO с работами "Смарагдове небо" и "Енкарапіста", Алена Омаргалиева – "Не п'яна – закохана" и Кажанна – boy.

Такая тенденция вызвала большое возмущение среди украинцев, которые сознательно отказались от российской культуры. Под соответствующим постом в Telegram-канале SLAY MUSIC юзеры не сдерживали своих эмоций:

"Там такое уже несколько месяцев. Какие недоумки это слушают?"

"Кто слушает русское дерьмо – клоун".

"Без слез не взглянуть".

"Мда, и потом мы еще хотим, чтобы люди из других стран отказались от русского, когда мы сами этого не делаем".

К сожалению, популярность русской музыки среди некоторых граждан Украины наблюдается и на других платформах. В конце прошлого года Apple Music обнародовал перечень самых прослушиваемых композиции нашими соотечественниками, и в топ-100 не обошлось без авторов из РФ. Однако их работы можно было найти только после 31-й строчки.

Из-за такой неутешительной ситуации в 2025 году Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) инициировало открытое письмо, в котором призвало власти заблокировать российские песни в Apple Music, Spotify, YouTube Music и других стримингах. Создатели обращения отметили, что речь идет не просто об эстетике или личных вкусах, а угрозе национальной безопасности. Некоторые российские музыканты откровенно заявляют: переводят средства, заработанные на украинской аудитории, на помощь оккупантам.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Екатерина Павленко объяснила, как вытеснить российскую музыку из украинских чартов и сделать произведения отечественных артистов более популярными среди наших сограждан. Как отметила знаменитость, для этого нужно создать качественную альтернативу работам певцов из РФ, которая бы отвечала всем запросам аудитории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!