Как выглядят звездные 'двойники' Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Не секрет, что каждый человек имеет своего "двойника", возможно, рожденного за сотни тысяч километров или вообще в другой эпохе. Однако нередко бывает, что люди с почти идентичными чертами становятся звездами, что создает неудобства для их фанатов.

OBOZ.UA решил рассказать о таких неродных "близнецах" Обычно кто-то из них популярнее, поэтому меркнет в лучах славы другого.

Джереми Аллен Уайт и Джин Уайлдер

33-летний американский актер кино и телевидения, наиболее известный по роли Филиппа "Липа" Галлагера в драматическом сериале "Бесстыжие", может напомнить совершенно неожиданного персонажа – Вилли Вонку в исполнении умершего в 2016 году Джина Уайлдера.

Марго Робби и Джеми Прессли

Звезда "Барби" снискала невероятную славу, снявшись в хитовых фильмах последних лет, тогда как ее на 13 лет старшая "близнец"-актриса Джеми Прессли прославилась лишь несколькими ролями.

Наталья Даер и Тимоти Шаламе

Удивительно, но двойники есть и среди знаменитостей разных полов. Например, звезда сериала "Очень странные дела" и актер фильма "Дюна" похожи на брата с сестрой.

Кира Найтли и Натали Портман

Британская номинантка на "Оскар" Кира Найтли в молодости была невероятно похожа на американскую актрису, почти свою сверстницу Натали Портман. Обе звезды имеют разные фанбазы, хотя очень похожи между собой.

Зоуи Дешанель и Кэтти Перри

Певица с черными волосами и главная героиня в криминальном комедийно-драматическом сериале "Кости" имеют даже похожие прически и макияж.

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