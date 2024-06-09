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Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
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Как выглядят звездные 'двойники' Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Не секрет, что каждый человек имеет своего "двойника", возможно, рожденного за сотни тысяч километров или вообще в другой эпохе. Однако нередко бывает, что люди с почти идентичными чертами становятся звездами, что создает неудобства для их фанатов.

OBOZ.UA решил рассказать о таких неродных "близнецах" Обычно кто-то из них популярнее, поэтому меркнет в лучах славы другого.

Джереми Аллен Уайт и Джин Уайлдер

33-летний американский актер кино и телевидения, наиболее известный по роли Филиппа "Липа" Галлагера в драматическом сериале "Бесстыжие", может напомнить совершенно неожиданного персонажа – Вилли Вонку в исполнении умершего в 2016 году Джина Уайлдера.

Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Марго Робби и Джеми Прессли

Звезда "Барби" снискала невероятную славу, снявшись в хитовых фильмах последних лет, тогда как ее на 13 лет старшая "близнец"-актриса Джеми Прессли прославилась лишь несколькими ролями.

Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Наталья Даер и Тимоти Шаламе

Удивительно, но двойники есть и среди знаменитостей разных полов. Например, звезда сериала "Очень странные дела" и актер фильма "Дюна" похожи на брата с сестрой.

Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Кира Найтли и Натали Портман

Британская номинантка на "Оскар" Кира Найтли в молодости была невероятно похожа на американскую актрису, почти свою сверстницу Натали Портман. Обе звезды имеют разные фанбазы, хотя очень похожи между собой.

Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

Зоуи Дешанель и Кэтти Перри

Певица с черными волосами и главная героиня в криминальном комедийно-драматическом сериале "Кости" имеют даже похожие прически и макияж.

Как выглядят звездные "двойники" Киры Найтли, Марго Робби, Кэтти Перри и других знаменитостей. Фотосравнение

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