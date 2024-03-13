Как выглядит украинка с самыми большими скулами в мире без макияжа. Фото и видео

Украинская блогерша и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук решила, что ее время посещения звездного визажиста Егора Андрюшина настало. Интернет-пользователи снова смогли увидеть женщину без макияжа, ведь это самое главное условие видеоперевоплощений.

В посте в Instagram Андрюшин продемонстрировал, что выбрал для блогерши смелый и драйвовый образ, что подчеркнул ее острые черты лица. Само видео было снято под дебютную песню визажиста "Несамовиті".

Блогерша засияла на камеру глитерными тенями яркого малинового цвета и большим количеством хайлайтера, который приковывает внимание. Макияж, а особенно накладные ресницы, подчеркнул ее каштановые глаза и пухлые губы, хотя и в разы увеличены от ее естественных.

"Я в шоке! Какой шикарный макияж от Егора Андрюшина", – подписала она видео.

Несмотря на постоянную критику Покрищук из-за ее скул, многие поклонники все же заметили шикарный макияж. "Мейк 10/10", "О май гад. Нереально красиво", "Макияж конечно бомба", "Глядя на ее мейк, я даже те "скулы" с подбородком не замечаю, результат – в сердечко", "Нежно и красиво, мейк – топчик", "Хорошо скулы подчеркнули" – комментировали интернет-пользователи.

OBOZ.UA ранее писал, что такое же шикарное перевоплощение от Егора Андрюшина испытала и Маша Полякова. Инфлюэнсер попытался превратить девушку в маму, певицу Олю Полякову, но, кроме ее образа, подписчикам вспомнился облик другой популярной блоггерши.

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