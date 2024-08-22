Как выглядели Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем и другие лысые знаменитости, когда у них были волосы. Фото

Замечали ли вы, как изменение прически влияет на внутреннее состояние? Если довольны обновленным имиджем – сияете изнутри, а если нет – становитесь скромнее (а то и всем недовольными). Эти же трансформации заметны и на фото знаменитостей. Например, если сравнить их снимки с густой шевелюрой и с бритой головой.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку звездных красавцев, которые кардинально изменили имидж. Посмотрите, как много из них вы помните с волосами на голове.

1. Джон Траволта

Американский актер и певец Джон Траволта покорил мир кино своей харизматичной игрой и фишкой во внешности – густой, слегка кудрявой шевелюрой. Вспомните его образы в лентах "Лихорадка субботнего вечера" (1977) и "Бриолин" (1978) или же в культовой картине "Криминальное чтиво" (1994). Тогда Джона, в частности благодаря роскошным и ухоженным волосам, в медиа прозвали секс-символом. Позже мужчина решил изменить имидж на более брутальный: побрил голову налысо и отрастил бороду.

2. Брюс Уиллис

Американский актер Брюс Уиллис, звезда франшизы "Крепкий орешек" и десятков других боевиков, завершил съемки в кино в 2022 году. Причиной стал диагноз лобно-височная деменция (известная как ЛВД)... Как вы думаете, какой его имидж (за всю карьеру) запомнился зрителям больше всего? Наверное, с лысой головой. Однако в некоторых лентах Брюса можно увидеть и с густой шевелюрой. Например, в фильмах "Костер тщеславия" (1990), "Последний бойскаут" (1991) и "На расстоянии удара" (1993).

3. Стэнли Туччи

Американский актер театра и кино Стэнли Туччи известен своими ролями в фильмах "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту" (2009; дипломат Пол Чайлд) и "Дьявол носит Prada" (2006; Найджел, креативный директор журнала "Подиум"). В обеих лентах он с бритой налысо головой. Однако мало кто знает, что Стэнли начинал свою карьеру с короткими темно-русыми (почти черными) волосами. Сравните фотографии, что ниже. Кажется, что на них два разных человека.

4. Вуди Харрельсон

Лысая голова американского актера Вуди Харрельсона – часть его узнаваемого образа. Однако в начале карьеры звезда лент "Иллюзия обмана" (2013), "Народ против Ларри Флинта" (1996) и "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" (2017) выглядел совершенно иначе. В 80-е и в начале 90-х он носил густые светло-русые волосы, которые слегка завивались. Когда же они стали сильно выпадать, Вуди решил побриться налысо и отрастить бороду.

5. Джеймс Спейдер

Американский актер Джеймс Спейдер, звезда фильмов "Секс, ложь и видео" (1989), "Девушка в розовом" (1986) и "Мстители: Эра Альтрона" (2015), а также сериала "Офис" (2011), обрел безумную популярность тогда, когда его волосы начали активно выпадать. Сейчас он либо бреет голову налысо, либо носит ультракороткие стрижки... Однако мало кто из зрителей помнит (а некоторые и вообще не видели) образ Джеймса с густыми белокурыми волосами.

6. Джейсон Стейтем

Английский актер Джейсон Стейтем – звезда блокбастеров, в частности лент "Перевозчик" (2002), "Адреналин" (2006), "Форсаж 8" (2017) и "Пчеловод" (2024), а также один из самых известных лысых знаменитостей Голливуда. Даже в начале кинокарьеры он не мог похвастаться густой шевелюрой: волосы были короткими и уже просматривались залысины... А вот на архивных кадрах из Игр Содружества 1990 года, которые проводились в Окленде, заметно, что Джейсон все же имел густые черные волосы.

7. Дуэйн Джонсон

Американо-канадийский актер Дуэйн Джонсон, он же "Скала", известен благодаря своим ролям в фильмах "Мумия возвращается" (2001), "Быстрее пули" (2010), "Форсаж 5" (2011), "Путешествие 2: Таинственный остров" (2012) и "Джуманджи: зов джунглей" (2017). В молодости он часто экспериментировал с разными стилями причесок: то короткая стрижка (вспомните его начало карьеры в профессиональном реслинге), то ультракороткие волосы, то бритая налысо голова... В конце концов остановился на последнем варианте – и сделал его своей фишкой.

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