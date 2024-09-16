Как выглядел самый странный образ на 'Эмми' в этом году, который уже стал мемом. Фото

Музыкальная премия "Эмми 2024", прошедшая в ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе, подарила звездам шанс засиять перед камерами фотографов в удивительных образах. Однако выражение "модное заявление" для знаменитостей имеет собственное значение, что доказывает появление на красной дорожке таинственного банана.

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В сети завирусились фото таинственного гостя "Эмми", вышедшего в люди в костюме фрукта. Как оказалось впоследствии, за желтой маской скрывалась участница "RuPaul's Drag Race" – американского соревновательного реалити-шоу о драг-квин.

Загадочный банан – образ драг-королевы Нимфии Винд. Американец из Тайваня пользуется популярностью благодаря своему амплуа и выиграл 16-й сезон реалити-шоу в начале 2024 года. Лаймово-зеленое боди и острые "лепестки" скрывали тело Винда.

На вирусном видео актер предстал в золотистом костюме, похожем на банан, который был наполовину очищен. Звезда высунула руки с обеих сторон костюма, сдвигая гигантскую кожуру вниз, чтобы было видно лицо. Винд дополнил образ проволочным черным шиньоном, прикрепленным к голове.

Оказывается, образ стал рекламой нового проекта драг-квин, получившего название "Банановый балл". Нимфия Винд представит собственное и аутентичное шоу в ноябре этого года. По ее словам, желтый наряд символизирует позитив. Приглашенные гости будут соревноваться в номинации за лучший костюм, став частью феерических выступлений.

Ранее OBOZ.UA писал о впечатляющих образах звезд на премии "Эмми 2024" : "лучше всего одетая" Дженнифер Энистон, гламурная Селена Гомес и цветочная Риз Уизерспун.

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