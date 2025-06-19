Как сейчас выглядят дочери-близняшки Георгия и Мирославы Гонгадзе, которые лелеют украинские традиции в США. Фото

18 июня 2025 года Мирославе Гонгадзе – известной украинской журналистке, вдове Георгия Гонгадзе – исполняется 53 года. За более чем два десятилетия жизни в США она не только сохранила свою журналистскую принципиальность, но и воспитала двух невероятных дочерей – Нану и Соломию, которые стали достойным продолжением дела семьи.

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Рожденные в 1997 году близняшки после трагической гибели отца вместе с матерью получили политическое убежище в США и с 2001 года живут в пригороде Вашингтона. Несмотря на американское гражданство и западное окружение, обе девушки берегут украинскую идентичность, говорят на украинском и активно поддерживают родину в самые сложные времена. OBOZ.UA покажет, как они выглядят сейчас.

Нана Гонгадзе, брюнетка, окончила American University в Вашингтоне. Сегодня она возглавляет отдел коммуникаций в фонде Razom for Ukraine, который активно помогает Украине во время войны. Кроме того, она работает в Немецком фонде Маршалла. В апреле 2025 года Нана вышла замуж за мужчину по имени Коул. Пара устроила свадьбу в атмосфере единения культур – в Вашингтоне, но с украинскими элементами: использовались национальные символы.

Ее сестра Соломия, светловолосая девушка, получила образование в Лондонской школе экономики и политических наук. Она работает в международной исследовательской организации World Resources Institute, которая занимается вопросами устойчивого развития. Обе сестры похожи внешне, как две капли воды, но отличаются цветом волос и специальностью.

Несмотря на успешные карьеры в США, девушки не дистанцировались от Украины. Они участвуют в благотворительных мероприятиях, приобщаются к информационной поддержке украинцев за рубежом и открыто говорят о наследии своего отца – журналиста, который заплатил жизнью за правду.

Ранее OBOZ.UA писал, где сейчас живет семья Георгия Гонгадзе и что известно о его "потерянном" брате. 21 мая украинскому общественному деятелю и оппозиционному журналисту могло бы исполниться 56 лет.

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