Как сейчас выглядит девочка с цветами, которая стала главной звездой парада ко Дню Независимости в 2021 году и растрогала Зеленского: ее не узнать

В 2021 году Есения Селезнева оказалась в центре внимания украинцев, ведь стала главной героиней театрализованной постановки, приуроченной к 30-летию Независимости Украины, которая рассказывала о различных эпохах нашей Родины. С того момента девочка почти не напоминала о себе в публичном пространстве, а росла вдали от глаз общественности, поэтому теперь узнать в ней того ребенка, который бежал к военному с букетом полевых цветов и растрогала президента Владимира Зеленского, не так-то просто.

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На днях на платформе Threads стал вирусным трогательный момент с парада ко Дню Независимости 2021 года, и пользователям сети стало интересно, как же изменилась главная героиня мини-спектакля. Девочка откликнулась в комментариях к одному из подобных постов и раскрыла интригу.

Есения Селезнева довольно активно ведет свой аккаунт в Instagram, благодаря чему можно увидеть, что она выросла настоящей красавицей. У девушки мягкие черты лица, выразительные глаза и изящная фигура.

В соцсетях Селезневой довольно много фотографий со сцены и из хореографических залов, что указывает на то, что она решила связать свою жизнь с танцами. Судя по фотографиям, она сочетает современные стили и классический балет.

Кстати, в 2019 году Есения Селезнева попробовала свои силы в вокальном талант-шоу "Голос. Дети". На сцене проекта она исполнила легендарный хит We Will Rock You группы Queen вместе с отцом, который играл на барабанах. Тогда девочке не удалось пройти в финал, но она была искренне рада, что смогла осуществить главную мечту детства – выступить с папой.

В 2021 году Есении Селезневой удалось тронуть сердца многих украинцев благодаря участию в спектакле "ДНК" (День Незалежності Країни). Она пробежала по Крещатику с букетом полевых цветов, который вручила участнику боевых действий на Донбассе Владимиру Федченко, а в его лице – всем защитникам. В этот трогательный момент слез не смог сдержать даже украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинцы нашли героиню мема "Сфотографировала? Я снимаю видео".

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