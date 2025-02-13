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Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Украинский певец MONATIK снова удивил: презентация его четвертого сольного альбома "Вічно танцююча людина" стала не просто концертом, а настоящим перформансом. Это мероприятие состоялось на паркинге, который временно превратился в художественное пространство. Кроме концертной программы, событие также включало благотворительную составляющую.

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Еще до начала концерта гостей ждало необычное оформление пространства: цитаты из песен на стенах и полу, картины, интерактивные арт-объекты и актеры, делавшие атмосферу еще более кинематографической. Особое внимание привлекла сцена-рамка, которая визуально отсылала к обложке альбома и подчеркивала его концепцию. Деталями события с OBOZ.UA поделился пресс-центр певца.

Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Мероприятие объединило музыку, хореографию, инсталляции и иммерсионный театр, создавая эффект полного погружения в мир альбома. MONATIK представил новый материал в формате мюзикла, где немаловажную роль играли бэк-вокалистки и их хореографические номера.

Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Актриса Екатерина Полетаева и Женя Янович зачитывали поэзию, вплетая ее в музыкальную программу.

Среди гостей было немало известных лиц: Jamala, Оля Полякова, Дмитрий Гордон, Руслан Багинский, группа Tvorchi, Катя Осадча, POSITIFF, Рианобой и многие другие. Однако событие запомнилось не только звездными именами, но и благотворительной инициативой: артист поддержал сбор Фонда "Хвиля'91" на закупку 15 РЭБ для 15 бригад ВСУ. В рамках мероприятия работала фотозона, где каждый мог сделать снимок за донат от 200 гривен.

Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Еще одним ярким моментом стал аукцион, который провел юморист Василий Байдак. Гости могли побороться за интересные лоты – от галстука Дмитрия Кулебы и коллекционных монет до марок с подписью Валерия Залужного. Однако главный лот, вызвавший наибольшее внимание – возможность посетить студию MONATIK и первыми услышать его следующий альбом. Его продали за 100 тысяч гривен.

Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna в кардинально новом образе выпустила песню "Невже", в которой ответила хейтерам. Вместе с песней певица также обнародовала клип, созданный в стиле театра, где артистка предстала в образе марионетки Пьеро.

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