Как прошла презентация нового альбома MONATIK, где собрался звездный бомонд: лот за 100 тысяч грн и уникальная сцена-рамка

Украинский певец MONATIK снова удивил: презентация его четвертого сольного альбома "Вічно танцююча людина" стала не просто концертом, а настоящим перформансом. Это мероприятие состоялось на паркинге, который временно превратился в художественное пространство. Кроме концертной программы, событие также включало благотворительную составляющую.

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Еще до начала концерта гостей ждало необычное оформление пространства: цитаты из песен на стенах и полу, картины, интерактивные арт-объекты и актеры, делавшие атмосферу еще более кинематографической. Особое внимание привлекла сцена-рамка, которая визуально отсылала к обложке альбома и подчеркивала его концепцию. Деталями события с OBOZ.UA поделился пресс-центр певца.

Мероприятие объединило музыку, хореографию, инсталляции и иммерсионный театр, создавая эффект полного погружения в мир альбома. MONATIK представил новый материал в формате мюзикла, где немаловажную роль играли бэк-вокалистки и их хореографические номера.

Актриса Екатерина Полетаева и Женя Янович зачитывали поэзию, вплетая ее в музыкальную программу.

Среди гостей было немало известных лиц: Jamala, Оля Полякова, Дмитрий Гордон, Руслан Багинский, группа Tvorchi, Катя Осадча, POSITIFF, Рианобой и многие другие. Однако событие запомнилось не только звездными именами, но и благотворительной инициативой: артист поддержал сбор Фонда "Хвиля'91" на закупку 15 РЭБ для 15 бригад ВСУ. В рамках мероприятия работала фотозона, где каждый мог сделать снимок за донат от 200 гривен.

Еще одним ярким моментом стал аукцион, который провел юморист Василий Байдак. Гости могли побороться за интересные лоты – от галстука Дмитрия Кулебы и коллекционных монет до марок с подписью Валерия Залужного. Однако главный лот, вызвавший наибольшее внимание – возможность посетить студию MONATIK и первыми услышать его следующий альбом. Его продали за 100 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna в кардинально новом образе выпустила песню "Невже", в которой ответила хейтерам. Вместе с песней певица также обнародовала клип, созданный в стиле театра, где артистка предстала в образе марионетки Пьеро.

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