"Как на папу похожа!" Евгений Кот и Наталья Татаринцева замиловали фото дочери
Хореограф Евгений Кот и его жена, инфлюэнсер и гимнастка Наталья Татаринцева нежно отпраздновали 4 месяца со дня рождения единственной дочери, которую назвали Лелей. Они устроили фотосессию, приуроченную к этой дате.
Несколько фото и поздравление супруги опубликовали в Instagram. Они были достаточно сдержанны на кадрах, но Леля находила возможность повеселиться и мило улыбалась.
Родители для себя выбрали черную одежду: Евгений – свитер и брюки, а Наталья – длинное платье в обтяжку и стали контрастом для образа Лели. Девочку одели в вязаный свитер белого цвета, на котором виднелась надпись ее имени.
"Нашем цветочку 4 месяца. Самая прекрасная дочь в мире!" – подписали фотографии молодые родители.
Подписчики в комментариях заметили в лице ребенка схожие черты с Евгением Котом и назвали "папиной дочкой". Однако обратили внимание также на "взрослый" взгляд.
- "Маленькая красавица! Очень похожа на папу!"
- "А как здесь на папу похожа, взгляд".
- "Мама на вторых ракурсах, на первом – папа".
- "Ну, разве можно быть настолько красивой? Леди они такие, даже без макияжа и прически. Божественно красивая".
- "У вас однозначно серьезная леди".
- "Однозначно папин цветочек".
- "Папина дочь".
Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева поразили украинцев оригинальным именем дочери. Подписчики удивлялись редкому, но очень нежному имени.
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