'Как на папу похожа!' Евгений Кот и Наталья Татаринцева замиловали фото дочери

Хореограф Евгений Кот и его жена, инфлюэнсер и гимнастка Наталья Татаринцева нежно отпраздновали 4 месяца со дня рождения единственной дочери, которую назвали Лелей. Они устроили фотосессию, приуроченную к этой дате.

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Несколько фото и поздравление супруги опубликовали в Instagram. Они были достаточно сдержанны на кадрах, но Леля находила возможность повеселиться и мило улыбалась.

Родители для себя выбрали черную одежду: Евгений – свитер и брюки, а Наталья – длинное платье в обтяжку и стали контрастом для образа Лели. Девочку одели в вязаный свитер белого цвета, на котором виднелась надпись ее имени.

"Нашем цветочку 4 месяца. Самая прекрасная дочь в мире!" – подписали фотографии молодые родители.

Подписчики в комментариях заметили в лице ребенка схожие черты с Евгением Котом и назвали "папиной дочкой". Однако обратили внимание также на "взрослый" взгляд.

"Маленькая красавица! Очень похожа на папу!"

"А как здесь на папу похожа, взгляд".

"Мама на вторых ракурсах, на первом – папа".

"Ну, разве можно быть настолько красивой? Леди они такие, даже без макияжа и прически. Божественно красивая".

"У вас однозначно серьезная леди".

"Однозначно папин цветочек".

"Папина дочь".

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева поразили украинцев оригинальным именем дочери. Подписчики удивлялись редкому, но очень нежному имени.

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